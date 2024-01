Op zoek naar je ware ik met Amazonedrug ayahuasca

Ayahuasca-ceremonies zijn populair. Volgens liefhebbers verhelpt ‘het medicijn’ verslavingen, geneest het ziektes en fobieën. In het kader van: je mag ergens pas over oordelen als je het zelf hebt geprobeerd, nam de anti-spirituele Marith Iedema deel aan een bijeenkomst.

Fotografie Jorna Wierts

De drug wordt gemaakt uit twee planten die in het Amazonegebied groeien. Een daarvan bevat de stof DMT (illegaal, maar gedoogd in Nederland) waarvan je heftig gaat hallucineren. Het is vast moeilijk voorstelbaar na het lezen van bovenstaande scène, maar het gebruik van het hallucinogene middel is hot. Om Mij-eigenaar en ceremoniemeester René van der Zouwen ontvangt net als zijn collega’s elk jaar meer ‘reizigers’, op zoek naar hun ‘ware ik’.

Twee jaar geleden hoorde ik voor het eerst over de Zuid-Amerikaanse drank. Ik liep een oude kennis tegen het lijf waarmee normaliter geen gesprek te voeren valt, omdat hij aan comazuipen (en snuiven) doet. Die avond was zijn blik helder en stond hij rechtop. Als reden voor deze metamorfose noemde hij Ayahuasca. Sinds hij het twee weken daarvoor nam moest hij ‘niet denken aan alcohol of coke’. Heel demonstratief rilde hij bij het idee. De daaropvolgende maanden bleven succesverhalen over Ayahuasca me achtervolgen. Mensen in mijn omgeving zagen massaal het licht. Er werden korte metten gemaakt met kwalijke karaktertrekjes, slechte gewoonten en zelfs depressies. Melodramatische teksten over Ayahuasca-ervaringen vulden mijn tijdlijn. Zo deelde model Sharon Pieksma (114.000 Instagram-volgers) recent met de wereld: ‘Ik heb mezelf ontdekt, en zie alles nu zó anders.’ Ik was even sceptisch als geïntrigeerd. En hoewel ik bepaald niet spiritueel aangelegd ben, of misschien juist dáárom wel, vond ik het de hoogste tijd om zelf te ervaren wat Ayahuasca doet.

