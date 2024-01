De kunst van het keihard rondjes draaien in afgeragde BMW’s: als de spinners van Soweto hun kunsten vertonen, gaat het publiek los. ‘Het is de passie voor auto’s. Het is vrijheid. Het is protest. Het is ontspanning. Het is gevaarlijk.’

Fotografie Bram Lammers

Het Masiza-stadion in Vereeniging, 60 kilometer onder het Zuid-Afrikaanse Johannesburg, voelt als een plek waar je drugsdeals sluit. Er is geen bordje dat aangeeft waar we zijn, niets dat ook maar doet vermoeden dat in dit oude atletiekstadion nog zaken gebeuren die het daglicht wél kunnen verdragen. Onkruid groeit op de betonnen tribunes, die op veel plekken ernstig aan het afbrokkelen zijn. Het is verlaten en vervallen; brokken van de oude sintelbaan zijn her en der nog te zien, maar het meeste zit onder een dikke laag geïmproviseerd aangelegd asfalt.

Want dit stadion mag dan lijken op een set van de tv-serie Breaking Bad, en in het midden van nergens liggen; dit oude stuk beton wordt nog wel degelijk gebruikt. Elke zondag komen de spinners hier laten zien wat ze kunnen met hun opgevoerde en afgeragde BMW’s. Het trekt elke week vele honderden bezoekers.

‘Wij noemen het een Sunday chill session,’ zegt Donovan Rudd, een iets te dikke jongen, die ondanks zijn 26 jaar oud de puberteit maar net lijkt te zijn ontgroeid. ‘Op zondag is er niks te doen. Dus komen de mensen hier, en kijken ze heel chill hoe we spinnen. Wat wil je nog meer,’ zegt hij terwijl hij oude banden stapelt en op de juiste plek sleept.

