Alle vleeseters zouden zelf eens een koe af moeten knallen

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu.

Heb je ooit een dier doodgeschoten?Selena di Maria

Nee, nog nooit. Maar ik heb dan ook geen doorgeladen geweer onder mijn bed klaar liggen. Moet eerlijk bekennen dat ik wel veel insecten heb vermoord in mijn leven. Honderden muggen en misschien wel duizend of meer fruitvliegjes. Bij die minivliegjes gedraag ik mij echt als een notoire massamoordenaar. Ook heb ik weleens een muisje doodgeknuppeld met een bezem. Toen bleek het achteraf de tamme witte muis van mijn buren te zijn. Maar hou dat alsjeblieft stil, want dat heb ik ze nooit eerlijk verteld. Ben trouwens niet principieel tegen het doden van dieren, want ik eet wel vlees. Eigenlijk zou het terecht en goed zijn om alle vleeseters in ieder geval één keer zelf een koe of varken af te laten knallen. Kijken of dat lapje vlees dan nog zo lekker smaakt.

