Wie denkt Jan Roos wel dat hij is?

PROFIEL — Jan Roos (40) wist vorig jaar genoeg mensen mee te krijgen om het Oekraïnereferendum af te dwingen, maar slaagde er als leider van Voor- Nederland (VNL) niet in ook maar één zetel te veroveren bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe moet het nu verder met deze ‘liefhebber van het gestrekte been’?

Fotografie ANP

Jan Dijkgraaf - Geenpeil-partijleider

‘Jan en ik doen er goed aan weer te gaan doen waar we het beste in zijn. Zetels pakken in de Tweede Kamer hoort daar sinds 15 maart niet bij. De oorzaken buiten jezelf zoeken vind ik niet chic, dus bij Geenpeil heb ik gefaald. De analyse van VNL laat ik aan Jan. Verder wens ik hem zakelijk en privé het allerbeste, want wat hij ook over mij zegt en hoezeer ik de afgelopen maanden ook mijn hoofd schudde als hij weer eens ten onrechte afgaf op Geenpeil-voorzitter Bart Nijman: ik koester mooie herinneringen aan ons gezamenlijke jaar als Echte Jannen bij Powned.’

