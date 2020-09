Nieuwe Revu in een nieuw, glimmend jasje

Oude rubrieken (zoals die van ene Herman B.) zijn eruit gesloopt, vers leesvoer is erin gepropt. Zo verwelkomen wij onder andere Jurriaan van Eerten bij onze immer uitdijende equipe van columnisten met gepeperde meningen.

Jurriaan is schrijver en journalist en woont nu zo’n drie jaar in een snikhete woestijn ergens in de Verenigde Staten. Hij gaat voor ons wekelijks schrijven over Donald Trump en Joe Biden en hun beider race richting het Witte Huis. Dat het de meest krankzinnige verkiezingen uit de Amerikaanse geschiedenis gaan worden, staat op voorhand vast.

Wat je verder zal opvallen is dat we in Nieuwe Revu voortaan veel meer ruimte bieden aan nieuwsfoto’s. Daarom hebben we ook besloten om ons tijdschrift af te drukken op dikker, luxer papier. Dat voelt niet alleen lekker, de foto’s komen nu ook nog beter tot hun recht.

We hopen dat we je nieuwsgierig hebben gemaakt naar de Nieuwe Revu in zijn nieuwe, glimmende jasje. En dat je een paar knaken over hebt om stuk te slaan. We hebben namelijk een superdeal voor je. Voor 10 lousy eurootjes ontvang je 5 weken lang Nieuwe Revu thuis.

