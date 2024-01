Revu voorspelt: Blind roept Aidan Kuijt (zoontje van Dirk) op voor oranje

Zaterdag 25 maart 2017

Danny Blind baart opzien door in zijn basiselftal voor de wedstrijd van vanavond tegen Bulgarije enkel rechtsbenige spelers op te nemen. ‘Bulgarije is traditioneel ingesteld op linksdraaiende spelers, dit zal ze verrassen,’ voorziet de Oranje-bondscoach zijn opmerkelijke opstelling van een toelichting.

Zondag 26 maart 2017

Omdat Oranje niet ongeschonden uit de strijd met Bulgarije (1-1) is gekomen, roept bondscoach Danny Blind voor de oefeninterland tegen Italië de hulp in van Kuijt ter aanvulling van zijn selectie. Blind: ‘Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om Dirk, maar om zijn zoon Aidan. Ik zag een filmpje op Twitter en ik was meteen om. En dat hij pas 5 jaar oud is, maakt niet uit. Het gaat om kwaliteit, niet om leeftijd.’

