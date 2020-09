‘Niet inenten prima, maar hou je plaagverspreidende mini-me dan lekker thuis’

Vorige week kwam Anne Kuik van het CDA op de proppen met de wansmakelijke proefballon betaalde seks te verbieden. Gelovigen hebben nogal eens een obscene obsessie met wat een ander met zijn of haar eigen lichaam doet. Als je zelf enkel en alleen ligt te missionarissen met het licht uit, is wat de rest in het nest uitspookt natuurlijk al gauw een stuk interessanter.

Eigenlijk zou je aan zo’n moralistische bemoeial als Anne Kuik dan ook geen enkele aandacht moeten besteden, maar het is meer dan alleen maar een dom, lomp hoereerverbod.

Ik moet denken aan anti-vaxxers. Ik acht ze niet veel snuggerder dan flat earthers. Dat ze zichzelf en hun kinderen vrijwillig blootstellen aan difterie, kinkhoest, tetanus, polio en weet ik veel wat voor middeleeuwse ziekten nog meer, tja, in mijn optiek kan je dan net zo goed ook met gesloten ogen oversteken, wildvreemde pitbulls aaien of een potje Russisch roulette spelen, gezellig, met het hele gezin.

Zo’n anti-vax-koter wil je ook niet bij je kind op de peuterspeelzaal hebben. Gelukkig ligt er een wet ter beoordeling bij de Eerste Kamer die het voor kinderdagverblijven mogelijk moet maken niet-gevaccineerd nageslacht te weigeren. Niet inenten prima, maar dan hou je je plaagverspreidende mini-me ook maar lekker thuis.

Mocht een politieke partij echter met een serieus wetsvoorstel komen voor verplicht vaccineren, neem het dan op voor die malle anti-vaxxers. De overheid mag proberen mensen te overtuigen zich wél in te enten, desnoods door op NPO 1 t/m SBS9 24/7 Postbus 51-spotjes uit te zenden, maar iemand bij de arm pakken en er een naald in zetten? In dat geval zou die anti-vaxxer de lul zijn, maar een staat die bepaalt wat jij wel of niet met je eigen lichaam doet, is voor iedereen heel erg eng, want voor je het weet, bemoeien ze zich straks ook met jouw lijf.

Maar maak je geen zorgen: Rutte en Hugo de Jonge met z’n moeilijke schoenen beantwoordden een uurtje coronavragen die het volk op sociale media stelde. MRT538 vroeg ‘via, eh, Insta’ of vaccinatie tegen covid-19 verplicht wordt. De christendemocratische minister van Volksgezondheid gaf te kennen daar meteen duidelijk over te willen zijn: ‘Nee! Die vaccinatie wordt níét verplicht, want, eh, wij vinden dat niet passen! Je moet als overheid vaccinatie niet willen verplichten.’

Dat zou niet passen. Zo fijn aangevoeld van die Hugo de Jonge dat de ene mens nul komma niks over het lichaam van een andere mens te bepalen heeft. In zake van inenting dan, want mocht het CDA ooit oppermachtig worden, dan kan je blijkbaar wat betreft zelfbeschikking beter anti-vaxxer dan sekswerker zijn.