Beste Kamervoorzitter Khadija Arib,

Dit waren verkiezingen die uw partij, nu een volkspartij zonder volk, nog lang zullen bijblijven. Laat ik mijn conclusies over deze verkiezingen positief houden. Vier keer goed nieuws.

– Vier op de vijf mensen is gaan stemmen. Partijen komen op en sterven af, maar de democratie blijkt, wanneer het er echt toe doet, nog altijd springlevend.

– Het slechtste idee dat ik deze verkiezingen heb gehoord, was het idee achter GeenPeil, het door GeenStijl hevig geplugde restant van de beweging achter dat achterlijke Oekraïnereferendum. Het idee van GeenPeil was: verander Kamerleden van volksvertegenwoordigers zonder last en ruggespraak in levende marionetten, die moeten uitvoeren waar een paar willekeurige lui thuis achter hun laptop die dag zin in hebben. Ik ben een groot voorstander van parlementaire democratie (met al z’n gebreken), en GeenPeil rukte daar het hart uit. Resultaat: 5000 stemmen. Ja, dat leest u goed. Er stemden minder mensen op Jan Dijkgraaf en op Bart Nijman dan Jesse Klaver op één avond in Amsterdam in beweging krijgt. In percentage: 0,0 procent. Hetzelfde percentage als de lijst Jezus Leeft!. Het aantal mensen dat gelooft dat onze democratie dood is: even klein als het aantal mensen dat gelooft dat Jezus nog leeft.

– Thierry Baudet en Theo Hiddema komen in de Kamer. Althans, als Hiddema er naast zijn praktijk de tijd voor vindt, want tot nu toe wekt hij niet de indruk dat hij het parlementaire werk erg belangrijk vindt. Dat vind ik erg jammer, en ik ben ook geen fan van de opvattingen van Baudet (al vind ik het walgelijk om hem om de oren te slaan met fragmenten uit zijn roman om maar aan te tonen dat hij niet deugt. In fictie mag álles, ook in fictie van Thierry Baudet). Maar knap ís het, dat het hem is gelukt twee Kamerzetels te veroveren. En Baudet is, ondanks al zijn hilarische ijdelheid, zijn soms vrije omgang met de feiten en zijn nu al vermoeiende gedram over ‘het partijkartel’ wél een bevlogen activist en een scherp debater. Hiddema heb ik een paar keer meegemaakt als advocaat, en zelfs van een kruimeldief-zaak wist hij nog een John Grisham-verfilming te maken. Als het iets niét meer wordt in de Tweede Kamer de komende jaren, is het wel saai.

– De extreemrechtse PVV is niet de grootste partij van ons land geworden. Helaas wel alsnog ongedeeld tweede, want er hebben 1.369.374 mensen op gestemd. In mijn eigen geboorteplaats Geleen werd de PVV de grootste, zoals in veel andere Limburgse gemeenten. Dat zijn heel veel mensen. Een deel van die mensen, ik denk een klein deel, is overtuigd racist. Die hebben natuurlijk ook stemrecht, maar ik zou niet weten waarom je daar verder nog naar moet luisteren of rekening mee moet houden. Een veel groter deel is boos, of ongerust, of bang. Daar moet je wél rekening mee houden, maar laten we ook niet meer doen alsof die mensen niet gehoord worden. Sterker: ik heb het gevoel dat ik deze verkiezingsstrijd al die 1.369.374 mensen aan het woord heb gehoord, al dan niet aan de hand van Wierd Duk meegevoerd naar een tv-studio, uit angst het grote ongenoegen maar te missen. Nou, we hebben het gehoord. Het is er, het is inderdaad groot en we mogen het niet negeren.

Maar zij óns ook niet. Want feit blijft dat het overgrote deel van ons heeft gestemd op partijen die mensen aanspreken op hun overtuigingen en niet op hun afkomst, zoals de PVV en DENK. Dat is goed nieuws, en niets dan dat.