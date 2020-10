‘De zooi laadt zo traag, na vijf minuten heb ik pas twintig seconden nieuws gezien’

Ik hou van de NOS, al was het maar omdat het een wonder mag heten dat we in tijden van alles uithollend neoliberalisme nog een onafhankelijke, hoogwaardige nieuwsvoorziener hebben. Onafhankelijk als in dat ik geloof dat ze dat in ieder geval nastreven. Hoogwaardig als in dat de NOS bestaat uit een dikke zeshonderd mensen die ervoor geleerd hebben en dus niet één alleenzielige mafklapper is, die er voor de webcam op basis van een handvol uit de duim gezogen ‘feiten’ lustig vanuit de onderbuik op los fabuleert. Ondanks deze liefde erger ik me geregeld groen en geel aan onze Nederlandse Omroep Stichting (kneiter van een spatiefout, trouwens, ‘omroepstichting’ is één woord, maar ‘de NO’, dat vonden ze vast te negatief klinken, maar anyways).

Aangezien ik programma’s wil zien op het moment dat het mij uitkomt, heb ik al sinds ik-kan-me-niet-heugen geen tv-aansluiting meer. Daarnaast verdoe je als modern mens sowieso al de helft van je leven met zinloos op stompzinnige social media rondhangen, dus waar zou je in vredesnaam de tijd vandaan moeten halen om je ook nog eens avond aan avond door SBS6 of RTL 7 via je ogen in je hersens te laten schijten?

Als ik zin heb om een journaaltje terug te kijken, dan doe ik dat wel gewoon op het internet. Geen rare gedachte, toch? Ik bedoel, er zijn websites met gratis porno in een beeldkwaliteit van 4k. Yes, voor noppes kejje ze zien krikken, zó schaamhaarscherp (ba dum tss), het is dat je geen piemels en kutjes ruikt, anders zou je denken dat je er in het echie met je neus bovenop stond.

Lariekoekenbakkers Robert Jensen en Lange Frans doen het op YouTube met minder dan 4k, maar alsnog tot up to 1080p, dus full of shit in full hd, kristalhelder als een bergbeek. Wat doet een bergbeek nog meer, naast kristalhelder zijn? Stromen! Zonder te schokken of te haperen! En als de filmpjes van die halvegaren zo schitterend terug te zien zijn, dan zullen de programma’s van een gerenommeerd instituut als de NOS toch zeker wel fonkelen gelijk diamanten?

Helaas.

Laatst probeerde ik weer eens op de website van de NPO een achtuurjournaaltje met Annechien Steenhuizen terug te kijken. Geen kristalheldere bergbeek, maar een dia-voorstelling met Ms. Pac-Man. De video hort en stoot en is dusdanig gepixeleerd dat het lijkt alsof de dienstdoende nieuwslezer verdacht wordt van een misdrijf en zodoende onherkenbaar in beeld moet worden gebracht. De zooi laadt zo traag, na vijf minuten kijken heb ik pas twintig seconden nieuws gezien.

Waarom, lieve NOS, waarom? Het is niet alleen bloedirritant, maar als je de zin als tegengif tegen de waanzin wil toedienen, dan moeten die journaals juist online, daar waar de gekte het weligst tiert, goed en zonder gedoe te zien zijn. Toch minstens in 4k, zoals die gratis porno.