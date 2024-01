Zo mis als tijdens de Slag bij Beverwijk, 20 jaar geleden, ging het nog nooit

Twintig jaar geleden is het alweer, de Slag bij Beverwijk. Op 23 maart 1997 werd Ajax-hooligan Carlo Picornie afgeslacht in een weiland langs de A9. Het ging twee decennia geleden wel vaker mis tussen hooligans, maar zo mis als op deze dag ging het nog nooit. De Slag bij Beverwijk gaat de geschiedenisboeken in als de macabere climax van het supportersgeweld in Nederland.

Hét beeld van het gevecht tussen de knokploegen van Ajax en Feyenoord staat deze week op de cover van Nieuwe Revu: de stervende Picornie, liggend in de modder met twee maten om hem heen. Op de voorgrond een brandende auto.

Voor een reconstructie sprak journalist Andries de Jong betrokkenen, die twintig jaar na dato een bizar beeld van de matpartij schetsen. ‘Ik snap nog steeds niet waarom die gasten uit 020 zo onvoorbereid voor de dag kwamen,’ vraagt een Feyenoord-hooligan zich twee decennia later nog steeds af. De Rotterdammer schetst een beeld van zijn Amsterdamse collega’s die als makke lammeren door een weiland langs de snelweg op weg naar de slachtbank werden gedreven. Een Ajax-hooligan beaamt: ‘Het was voor ons duidelijk dat hier geen winst te behalen viel.’

De reconstructie geeft een uniek inkijkje in hoe zo’n potje knokken tussen groepen hooligans in zijn werk gaat. ‘Als je wordt uitgenodigd voor een gevecht, bereid je je daar op voor. Sommigen hadden zelfs de punten van hun paraplu’s geslepen.’ En: ‘Als je er eenmaal staat moet je maaien, anders ben je dood.’ Volgende week zondag is er weer een nieuwe Ajax-Feyenoord. Laten we voor de spanning in de competitie hopen dat de Ajacieden tijdens De Klassieker beter voorbereid op het veld komen dan hun gewelddadige fans op die inktzwarte voorjaarsdag in 1997.