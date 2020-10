‘Er zijn twee soorten mensen: zij die schijt hebben aan de maatregelen en zij die er geen schijt aan hebben'

Net als die andere 16.999.999 virusspecialisten in Nederland heb ook ik zo m’n op verder niets dan m’n onderbuik gebaseerde mening over de coronamaatregelen. En dan met name de maatregelen die mij persoonlijk raken, uiteraard. Amateursport tijdelijk stilleggen? Wat mij betreft schaffen ze het meteen helemaal af. De enige lichamelijke inspanning die ik voor m’n lol verricht, vindt plaats in gymzaal De Bedstee, waar het ons helaas ontbreekt aan een behoorlijke kantine, dus het sluiten van de cafés, daar ben ik dan weer wél verschrikkelijk op tegen.

Maar aangezien ik me er bewust van ben dat ik A) nul verstand heb van epidemieën en B) net als ieder ander toch in de eerste plaats vanuit mezelf redeneer, probeer ik m’n opvattingen over de zin en onzin van de specifieke ge- en verboden zoveel mogelijk voor me te houden. Al was het maar om niet net zoals de meeste mensen die hun maatregelmening spuien fucking dom over te komen.

Ik deins er echter in al mijn schaamteloze stupiditeit niet voor terug m’n vraagtekens te zetten bij het gehele pakket aan maatregelen en dan met name dat het allemaal alsmaar strenger en strenger wordt. Dat heeft dat geen enkel nut. Er zijn namelijk twee soorten mensen: zij die schijt hebben aan de maatregelen en zij die geen schijt hebben aan de maatregelen. Die eerste groep verziekt het voor de rest. Had iedereen braaf z’n handen gewassen, in z’n elleboog geniest en anderhalve meter afstand gehouden, dan zaten we nu niet met die tweede golf.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt en de ic’s beginnen weer vol te lopen. Willen we een implosie van de acute zorg voorkomen, dan moet er snel een new and improved plan van aanpak komen. Rutte, Hugo en het voltallige Outbreak Management Team staken de knappe koppen bij elkaar. Hun hersens kraakten en kraakten en kraakten en toen krak! had een het er, hoor: ‘Strenger! De maatregelen moeten gewoon nog strenger!’

Wie gaat zich aan deze strengere maatregelen houden? Zij die dat altijd al deden en dus niet het probleem waren. Wie gaan er schijt hebben, denk je? Precies, zij die al schijt hadden, a.k.a. de veroorzakers van de tweede en als ze zo doorgaan derde golf. En zo lijden de goeien dubbel onder de kwaaien. Keihard handhaven dan maar? Politie die door de brievenbus naar binnen gluurt, het bonnenboekje in de aanslag? Naast dat zo’n inbreuk op de privésfeer totaal onwenselijk zou zijn, is het praktisch onuitvoerbaar. Het tekort aan blauw op straat is al nijpend genoeg zonder dat Oom Agent achter elke voordeur moet komen koekeloeren. Wat dan? Bij de schijthebbers nog maar eens een keer een beroep doen op hun solidariteit met de mensen die tot een risicogroep behoren? Ik denk dat het realistischer is onze hoop te vestigen op een vaccin.