Rob Jetten over tweet Forum voor Democratie: 'Onverhuld racisme'

Showbizz

Kim Holland: ‘Ik stop kennis in mij’

2024 kent vele uitdagingen, maar misschien wel de grootste is Kim Holland (54) interviewen zonder het over seks en porno te hebben. Wat je dan krijgt? Een zeer amusant gesprek over Chinese wijsheden, harde humor en ons collectieve gebrek aan avontuur: ‘We leven in een steriele samenleving die eigenlijk heel vies is.’