Veroordeling vd week: Dader steekpartij in bioscoop ontoerekeningsvatbaar

De 25-jarige man die drie personen in de Amsterdamse bioscoop The Movies met een mes heeft gestoken, moet voor één jaar in een psychiatrisch ziekenhuis worden behandeld. De rechtbank oordeelt dat de man ontoerekeningsvatbaar is.

Fotografie Getty Images

De man heeft vorig jaar augustus drie personen voor de ingang van bioscoop The Movies gestoken en is met het mes zichtbaar in de hand de bioscoop binnengelopen. Daar was op dat moment een feest aan de gang. Binnen heeft hij een vierde persoon bedreigd.

Deskundigen hebben vastgesteld dat de man op het moment van de steekpartij in een psychose verkeerde. Hij kan zich van de gebeurtenis niets herinneren. Volgens getuigen heeft de man zonder concrete aanleiding op de slachtoffers ingestoken en had hij een verwarde blik in zijn ogen. De man sprak geen woord tijdens en na de steekpartij, likte aan het bebloede mes en is na zijn daden niet weggevlucht.