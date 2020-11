Beste vuurwerkbranche,

Er komt dit jaar met oud en nieuw een verbod op vuurwerk. Dat is goed nieuws voor mens en dier. Elk jaar vallen rond de jaarwisseling ongeveer 1500 vuurwerkslachtoffers. Omdat onze gezondheidszorg momenteel meer dan genoeg aan zijn hoofd heeft, kunnen ze honderden extra zwaargewonden niet aan. Dus pleitten burgemeesters én artsen én politie voor een totaalverbod op vuurwerk voor dit jaar. Geen extra piek voor het zwaarbelaste zorgpersoneel op 31 december. Iedereen snapt dat.

Iedereen? Bijna iedereen. De VVD sputterde nog tegen, met een oneliner die zelfs Calimero niet uit zijn snavel had kunnen krijgen: ‘Ze willen gewoon alle leuke dingen afpakken van de mensen en daar moeten ze mee ophouden.’ Uiteindelijk haalde ook de VVD dat halve ei van hun hoofd en draaide de partij bij ‘vanwege de belasting van de zorg en de politie in coronatijd’.

Dus iedereen snapt het nu? Bijna iedereen.

Want u, de vuurwerkbranche, plaatste deze week een paginagrote advertentie in alle grote kranten. Meestal is de bedoeling van zo’n advertentie van een branche die beperkende maatregelen op zich af ziet komen dat er sympathie bij de bevolking wordt gekweekt of vergroot. Dat leek nu niet de bedoeling, want zelden las ik een advertentie met een onsympathiekere toon, een grotere zwendel met cijfers, en een verbijsterendere ontkenning van maatschappelijke verhoudingen.

Maatregelen nemen vanwege duizenden besmettingen per dag met een gevaarlijk virus, dat heet in de kringen van mensen die deze wereld hebben verrijkt met de Astro Crackers Magic Whip, de Shising Cracker en de Thumping Thunder: ‘Nu kunnen ze het coronavirus hiervoor misbruiken.’ Jaja, daar heb je ‘ze’ weer!

U shopt in uw brief selectief uit de cijfers (wel de aantallen op de Eerste Hulp noemen, maar de ruim twee keer zoveel vuurwerk gerelateerde bezoeken aan de huisarts weglaten), en uw brief is gebouwd op de discussietechniek die we inmiddels kennen als ‘whataboutism’: er vallen ook gewonden met schaatsen, fietsen en klussen, dus waarom dan geen schaats-, fiets- en klusverbod? Je zou bijna denken dat de opsteller van de advertentie zichzélf eerst met een hamer op zijn hoofd heeft geslagen wanneer je zinnen als ‘moeten we stoppen met fietsen?’ tot je neemt, om een evidente aanslag op de zorg in deze tijd te verdedigen.

En natuurlijk komt u op de proppen met het vaste argument tegen ieder verbod, van wat dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook: dan gaat het illegaal verder! Maar goed dat de vuurwerkbranche nooit aan tafel heeft gezeten bij wetgeving tegen moord en doodslag.

‘Wij zeggen alvast sorry!’ staat boven uw advertentie. Het was André Hazes die daarop het beste antwoord formuleerde: zeg maar niets meer.