‘Ben jij een ware patriot? Dit geloof je toch niet? We hebben JOUW HULP nodig!’ Nog dagelijks stromen de mailtjes vanuit de Trump-campagne mijn inbox in. De boodschap is telkens dezelfde die je ook op de hardcore pro-Trump-televisiekanalen ziet: de verkiezingen zijn gestolen en met jouw donaties kunnen we dat onderzoeken.

Intussen gaat team-Trump de ene na de andere rechtszaak aan, die allemaal worden verworpen vanwege gebrek aan bewijs. Supporters geloven dat dit deel is van het plan: de rechtszaken moeten uiteindelijk bij het Hooggerechtshof komen – waar Trump hoopt dat de drie conservatieve rechters die hij heeft voorgedragen in zijn voordeel zullen oordelen over de verkiezingen. Maar om bij het Hooggerechtshof te komen, moet er eerst een rechtszaak zijn. Wanneer rechters de zaken verwerpen omdat er geen bewijs is ingediend, is er ook geen uitspraak voor het hof om zich over te buigen.

Bovendien is het nog maar de vraag of de hoge rechters echt zouden doen wat Trump wil: partijdig oordelen. De uitspraak in Pennsylvania, waarin de door Trump zelf in 2017 aangewezen rechter Stephanos Bibas een rechtszaak van het Trump-team verwierp, toont dat het Amerikaanse rechtssysteem toch best onpartijdig blijft.

Deze poppenkast is dus om iets heel anders te doen. Amerikaanse media toonden al wat dat is: donaties van onder de 8000 dollar aan het juridische team van Trump gaan volgens de kleine lettertjes eigenlijk rechtstreeks naar de Republikeinse partij en naar een Political Action Committee, een PAC, wat een soort verzamelpotje is waarmee politici kunnen doen wat ze willen: met het team naar de Bahama’s voor overleg, tv-campagnes uitrollen. Noem het maar op. Dit PAC-geld geeft Trump de komende jaren veel speelruimte.

Maar al deze donaties komen met een fikse keerzijde. In januari wordt in een tweede ronde gestreden in de staat Georgia om twee Senaatszetels – wie die wint, heeft straks de overmacht in de Senaat. De Republikeinen hadden vermoedelijk graag gehad dat Trump ophield over stemfraude en over stemmachines die in het voordeel van de Democraten werken. Waarom zou je immers als Republikein in Georgia nog naar de stembus gaan, als er toch gefraudeerd wordt?

De Republikeinse partij zit dus in de knel. Als ze zich tegen Trump keren, zal hij zijn trouwste supporters tegen hen opzetten. En dan weten ze sowieso dat een deel van de kiezers straks in Georgia niet komt opdagen. Maar zolang ze meespelen met dit theater, raken ze ook kiezers kwijt, omdat die niet meer geloven in het uitbrengen van hun stem. Dus is het voor de Republikeinen te hopen dat er genoeg wordt gedoneerd om een grootschalige campagne van te kunnen betalen in Georgia.

Intussen ligt het volgende mailtje alweer in mijn inbox: ‘Het is jouw patriottistische plicht, doneer nu!’