De vaatwasser had nooit uitgevonden mogen worden

Gadgets Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Fotografie Getty Images

Heb je een vaatwasser?Dries van Santen

Ik heb er wel één, maar gebruik ’m nooit. Een vaatwasser is een sloom apparaat dat nooit uitgevonden had mogen worden. In de ecostand duurt het verdomme wel drie uur voordat die vaat eindelijk klaar is. Dat is toch absurd? En dan nog ruiken de kopjes en borden naar de onderbroek van mijn oma toen ze nog leefde. Met de hand doe ik de afwas in twaalf minuten en 35 seconden en ruikt het wel fris. Wel klote is dat je hele rare rode handjes krijgt als je met je blote mannenklauwen gaat afwassen. Daarom draag ik steevast gele of roze rubberen afwashandschoenen. Met de gordijnen dicht natuurlijk.

Lees de hele column van Maxim op Blendle.