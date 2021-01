Geheime schuilplaats RAF-terroristen ontdekt

Column Bart Nijman

‘Vlak voordat Trump het Witte Huis verlaat, is de wraakexercitie begonnen’

Bart Nijman over de wraak van het Capitool: 'De Democraten willen alle Trump-stemmers nog één keer in hun zak schoppen, just because they can. Is die mentaliteit niet een belangrijke reden geweest waarom de helft van Amerika in 2016 op The Donald heeft gestemd?'