Reportage: op zoek naar extreme dierenmishandeling

Onthoofde honden, verminkte katten: extreme dierenmishandeling is aan de orde van de dag. Mark Schrader volgt de vrijwilligers van het Veterinair Forensisch Team, dat onderzoek doet naar de doodsoorzaak bij dieren die onder verdachte omstandigheden om het leven zijn gekomen. ‘Het overgrote deel gaat rechtstreeks de container in. Dat is geen onwil; iedereen wil graag dat het aangepakt wordt, maar het is gewoon te duur.’

Fotografie Amaury Miller

‘Dit is de derde kat inmiddels. Ook deze zou zijn aangereden en vervolgens in het water zijn getrapt.’ Monique Verkerk pakt de blauwe vuilniszak die een agent van de dierenpolitie eerder vanmiddag heeft afgegeven. Het is een speciale vuilniszak waar bewijsmateriaal in wordt bewaard. ‘De politie vermoedt dat er opzet in het spel is. Er zou nog een schoenafdruk op de vacht zitten,’ zegt Monique terwijl ze samen met haar collega Frank van de Goot de dode kat uit de blauwe vuilniszak haalt. ‘Dat moeten we eerst nog maar eens zien,’ benadrukt Frank, die het beest met de rood-witte vacht vakkundig op de zilveren obductietafel positioneert.

De kat is op het eerste gezicht niet gehavend. ‘Vanwege de vacht is er bij dieren vaak minder aan de buitenkant te zien dan bij mensen,’ legt Frank uit. ‘Toch verschilt een forensisch veterinair onderzoek niet veel van een forensisch humaan onderzoek. Het gaat min of meer om dezelfde handelingen. Je begint met de uitwendige schouwing, vervolgens doe je het inwendige onderzoek. Kijk, er zit wel wat bloed in het bekkie, maar verder zie ik nog niks. Een schoenafdruk kan ik in elk geval niet vinden.’

