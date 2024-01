Kuzu is de meest laaghartige klootzak

Beste Fleur Agema,

De verkiezingscampagne zit er bijna op. Ik dacht dat we het dieptepunt van de campagne al hadden gehad, en dat bovendien bij een zeer gevoelig onderwerp: de zelfgekozen dood. D66, ondersteund door onder meer de VVD, maakt zich sterk voor het recht om je eigen leven te eindigen wanneer je het als voltooid beschouwt. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat iemand die ooit een dierbare heeft zien lijden aan een dodelijke ziekte, er principieel tegen is dat diegene zelf mag bepalen wanneer zijn leven eindigt. Maar ik geloof dan ook niet in een God die het leven geeft of neemt.

De partijen die daar wel in geloven, waren destijds tegen de huidige euthanasiewet. In het voorstel van D66 gaat de huidige praktijk ook gelden voor mensen vanaf 75 jaar die níet ongeneeslijk ziek zijn, maar toch zelf hun leven als voltooid beschouwen. Geconfronteerd met een veel jongere man met een doodswens, zag ik Alexander Pechtold op televisie uitleggen dat hij uiteindelijk vindt dat die leeftijdsgrens omlaag moet. Als het maar echt een éigen wens is, en ook een langdurige. Wat met name de christelijke partijen, maar ook de SP, dan altijd roepen, is dat de ouderenzorg beter moet worden. Dat vind ik ook, maar ook met de meest perfecte ouderenzorg ter wereld zijn er altijd nog mensen die klaar zijn met het leven. Maar de reacties van de christelijke partijen zijn nog steeds een oase van beschaving vergeleken met de pot electorale stront waar DENK-lijsttrekker Tunahan Kuzu in roerde toen hij in een van zijn knullige Facebook-video’s stelde dat hij ‘heel veel verdriet’ had toen hij ‘van een aantal artsen’ hoorde dat bij oudere migranten ‘de trekker sneller wordt getrokken’. Kuzuiaans voor: worden vermoord.

Tot mijn verbazing reageerden Nederlandse artsen en ziekenhuizen kalm ontkennend en niet woedend op deze bewering, uiteraard ook zonder maar het begin van een spoortje bewijs, die de hele essentie van hun beroepsgroep (vastgelegd in de eed van Hippocrates) onderuit haalt. Je bent echt de meest laaghartige klootzak denkbaar wanneer je oudere Turkse en Marokkaanse Nederlanders bang maakt voor het ziekenhuis of hun arts omdat je denkt dat dat zetels oplevert. Als de hitser Kuzu inderdaad in de Kamer komt, dient hij iedere dag van zijn parlementaire leven gevraagd te worden het bewijs te leveren of zijn excuses aan te bieden.

Dieper gaan we niet meer zakken, dacht ik. Tot ik opeens een tweet van jou zag langskomen met je nieuwe foto-achtergrond. Je had een van de meest beroemde teksten uit de Nederlandse geschiedenis aangehaald. ‘Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.’ Uit het gedicht Bericht aan de levenden van Henk van Randwijk, zeer actief in het verzet en tijdens de Tweede Wereldoorlog hoofdredacteur van verzetsblad Vrij Nederland. De zinnen staan in Amsterdam op het Weteringcircuit, op de plek waar in 1945 door de nazi’s tientallen verzetsstrijders werden geëxecuteerd. Maar je citeerde de tekst niet; je had hem veranderd in ‘Een volk dat voor korannen zwicht.’

Je misbruikt de poëtische en ideologische nalatenschap van een verzetsheld voor je partij, die elke vrijheid waar Van Randwijk voor vocht, wil verbieden. Het is niet alleen van een schaamteloze schofterigheid waar Kuzu je nog de hand om zou schudden, het maakt ook nog eens duidelijk hoe de PVV tegen kunst aankijkt. Poëzie is niets meer dan lettervermicelli, waar je naar hartenlust van vreet, en vervolgens je eigen waarheid van braakt.