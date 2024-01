Deze week in Nieuwe Revu (nr. 10, 2017)

Vandaag ligt er weer een verse Nieuwe Revu in de winkel. Het coververhaal van deze week:

Waar blijft Wilders? Alles over de verkiezingen:

- Op wie stemt u? Dit zijn de poppetjes (fotorepo)- Wie denkt Mark Rutte wel dat hij is? (portret)- Marcel van Roosmalen gaat op pad met 50Plus-lijsttrekker Henk Krol (reportage)- Jonathan Ursem: ‘Ik stem niet op de partij VVD, maar op de persoon Klaas Dijkhoff’ (column)- Leon Verdonschot: ‘Kuzu is de meest laaghartige klootzak’(column)- Özcan Akyol: ’Het verplichte volkslied op school geeft jonge kinderen het gevoel dat ze erbij horen’ (column)

Verder in editie 10 van Nieuwe Revu:

- Groot interview met Catherine Keyl: ‘Op straat zwijg ik liever’ (interview)- Schokkend: dierenmishandeling vaak voorbode van huiselijk geweld (reportage)- Straatkinderen in Nairobi bezwijken onder een nieuwe rage: terpentine snuiven (reportage)- Vers van het land: verhalenverteller Daniël Lohues heeft een nieuwe plaat, Moi (reportage)- Neerlands Hoop: LuckyTV’s Sander van de Pavert (interview)- Hoe is het nu met Rob Fruithof? (portret)- Onze man bezocht de Striepersgatse carnavalsmis (reportage)- Maxim Hartman: ‘Een vaatwasser is een sloom apparaat dat nooit uitgevonden had mogen worden’ (column)- Herman Brusselmans: ‘Zelfs mijn tante Sonja is mooier dan Julia Roberts’ (column)- Marith Iedema: ‘Anders Breivik is op één vlak net Justin Bieber; hij heeft de dames voor het uitkiezen’ (column)