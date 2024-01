Neerlands Hoop: tech-ondernemer Jip Samhoud

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: ondernemer Jip Samhoud (27).

Fotografie Gerard Wessel

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Dat ik toch een mailtje heb beantwoord dat in mijn spambox terecht was gekomen. Die was van een nogal raar emailadres, iets in de trant van [email protected]. Maar wel ondertekend met the first secretary of the Chinese embassy. Eerst dachten we: dit kan bijna niet serieus zijn. Dat bleek dus wel zo. De ambassade wilde ons in contact brengen met de Gome Group, een Mediamarkt-achtige elektronicagigant met 2400 winkels door heel China. De vraag was of we de week erop naar Boston konden vliegen. Om te onderhandelen over het openen van honderd virtual reality-bioscopen in China.’

Jullie VR-bioscoop in Amsterdam was koud een half jaar open. Sloeg de paniek je niet even om het hart?

‘Paniek ken ik eigenlijk niet. Zo werk ik niet, ben er altijd van overtuigd dat we het voor elkaar krijgen... Dus toen zaten we daar in een zaaltje in een hotel, aan de rand van Boston. Na een uurtje praten had ik al in de gaten dat ze meteen tot actie wilden overgaan. Ter plekke hebben we toen de deal bedacht. Het betere bierviltjeswerk (lacht). Soms moet je maar gewoon in het diepe springen, anders kom je niet verder. De eerste veertig cinema’s in China gaan eind maart open. En het balletje begint nu ook in andere landen te rollen. We zijn al ver met een Russische partij om honderd bioscopen in Siberië te openen. En er lopen gesprekken met Spanje, Amerika, Dubai, Singapore en Roemenië.’

