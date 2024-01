Zitten we op een serie van Lethal Weapon te wachten? Nee dus

Met betere beeld- en geluidsinstallaties in de huiskamers, grotere budgetten voor producties en een toestroom van bekende acteurs was televisie al lang niet meer het sneue broertje van de bioscoop. Een stortlading aan op films gebaseerde series vindt zijn weg naar de huiskamer, en het einde is nog lang niet in zicht. Van Fargo tot Beyond Westworld: wat zijn de hoogte- en dieptepunten?

Niet alle series zijn allemaal even geslaagd. Door een bestaande franchise te nemen, hoopt een netwerk associaties op te roepen met oorspronkelijke populariteit van een blockbuster of bekende acteur, waardoor er bij de start van een serie direct een publiek is. Met een beetje geluk blijft daar genoeg van hangen om een hit in handen te hebben. Het leverde recentelijk Lethal Weapon op. Op zich is het idee niet eens heel gek, een serie over twee tegenpolige agenten, die iedere week een nieuwe zaak oplossen. De een speelt alles volgens de regels en gaat bijna met pensioen, de andere is een losgeslagen malloot die zijn trauma’s probeert te vergeten door zichzelf en anderen altijd in gevaar te brengen. Meng dat met een beetje actie en wat humor, en je hebt elke zeven dagen een hapklare, licht verteerbare brok entertainment. De vraag is alleen: zitten we erop te wachten? Nee dus. Na vier films met Mel Gibson en Danny Glover was het idee al zo uitgekauwd dat een wekelijkse herhaling van zetten echt overbodig is.

Nog een minder geslaagd voorbeeld: Damien. Wederom is het uitgangspunt niet onaardig; volg het satanische kind uit horrorklassieker The Omen (1976) op volwassen leeftijd in zijn dagelijkse leven. Maar slecht schrijfwerk, suffe personages en een gebrek aan goede horror zorgden ervoor dat de duivelse avonturen al na een kort eerste seizoen van de buis werden gehaald.

The Exorcist lijkt wat dat betreft beter bezig. De serie is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1971 van William Friedkin, die als eerste horrorfilm ooit genomineerd werd voor een Oscar. Door sfeervolle horror en uitgewerkte personages zijn de kritieken goed en de kijkcijfers respectabel in het debuutseizoen.

In de hoek van de horror gebeurt sowieso veel de laatste tijd. Door de opleving van het genre in de bioscoop en de successen van American Horror Story en The Walking Dead op de buis wil iedereen meedoen met de hype. Dus kreeg Scream een MTV-bewerking, presenteerden Sam Raimi en Bruce Campbell Ash vs Evil Dead en staat The Lost Boys gepland voor 2017.

