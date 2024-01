Twitter trollen: de mannen achter de fake Ivo Niehe en Donald Trump

Het wemelt op Twitter van de parodie-accounts: mensen die zich uitgeven voor een ander. Is het een plaag, of luchtig vermaak op het soms donkere internet? Rens Lieman traceerde de populairste neptwitteraars en sprak met de mannen achter @ironiehe, @berniethoughts en @Realdonaldrumpf. ‘Ik probeer nooit te ver te gaan. Maar ik realiseer me dat ik vaar op mijn eigen moreel kompas.’

Illustaties Kakhiel

De meeste parodie-accounts zullen voor de lol zijn opgericht. Dat geldt althans voor @ironiehe (19.000 volgers) en het Amerikaanse @berniethoughts (109.000 volgers). ‘Welbeschouwd is het één grapje dat we zelf wel leuk vonden, en sindsdien continu herhalen,’ zegt Thijs de Jong (31), een Groningse sportjournalist die sinds februari 2013 samen met André van den Ende Ivo Niehe-achtige uitspraken tweet. De twee lieten zich inspireren door Niehes interview in Pauw & Witteman, waarin hij sprak over zijn unaniem belachelijk succesvolle theatershow. Een stijltje werd bedacht. Uit de @ironiehe timeline: ‘Het regent. Dat doet me denken aan die keer dat ik bij Carla Bruni thuis was.’ En: ‘Ik lag te praten in mijn slaap vannacht. Volgens mevrouw Niehe was het een zeer bijzonder en openhartig gesprek.’ De enige stijlontwikkeling: de achternaam van de sterren-waarmee-Ivo-bevriend-is tussen haakjes zetten. ‘Hele dag in de zon. Ik ben inmiddels bruiner dan Desmond (Tutu). Dat weet ik, omdat hij hier naast me zit.’ De Jong, over hoe het er achter de schermen aan toe gaat: ‘Een ironiehe-tweet ontstaat uit verveling. Als ik op de bank hang, of moet wachten op iemand.’

Een versnelling hoger, nu. Richard Hine (53), een Amerikaanse roman- en speechschrijver, parodietweet uit activistische overwegingen. ‘Ik ben ermee begonnen om aan te tonen hoe ridicuul sommige conservatieve opvattingen zijn. Het beste voorbeeld daarvan vond ik in tweets van Donald Trump, toen nog geen serieuze presidentskandidaat.’

In mei 2013 maakte Hine @Realdonaldrumpf aan (Drumpf is de officiële familienaam van Trump), sterk gelijkend op de handle van de echte Trump: @realdonaldtrump. Hij pakte Trumps Twitter-avatar en plakte daar pas later een digitaal snorretje op. Hine tweet in dezelfde stijl waarin Trump tweet, maar dan met een iets andere inhoud: ‘My comments have been misconstrued! I did not say I’m not receiving a fair trial because the judge is Mexican. But come on, he’s Mexican!’

Het hoogtepunt kwam al na één maand: Trump reageerde op een tweet van @Realdonaldrumpf aangaande een bekende Amerikaanse strafzaak. Hine: ‘Ik moest twee keer kijken: is dit niet óók een parodieaccount? Het was hem echt. Volgens mij had ik geschiedenis gemaakt: nooit eerder is een beroemdheid serieus in discussie gegaan met zijn eigen parodie-account.’

Ja, ook Hine heeft plezier in het tweeten uit naam van een ander. Maar hij ziet het ook als ‘social media-activisme’: ‘Ik zou ook lange artikelen kunnen schrijven om Trumps gedachtegoed te bekritiseren. Maar het mooie van Twitter, van memes in het bijzonder, is dat ze ook bij mensen met een korte aandachtsspanne binnen kunnen dringen.’

