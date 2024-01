Van bios naar buis: dit zijn de beste series die ooit een film waren

Met betere beeld- en geluidsinstallaties in de huiskamers, grotere budgetten voor producties en een toestroom van bekende acteurs was televisie al lang niet meer het sneue broertje van de bioscoop. Een stortlading aan op films gebaseerde series vindt zijn weg naar de huiskamer, en het einde is nog lang niet in zicht. Van Fargo tot Beyond Westworld: wat zijn de hoogte- en dieptepunten?

‘Play it again Sam’, het is een quote die al jarenten onrechte aan het personage Rick Blaine (Humphrey Bogart) in Casablanca wordt toegeschreven. Toch is het een toepasselijke misquote, want de zwart-wit klassieker uit 1942 kende twee extra rondjes op televisie. Zowel in 1955 als in 1983 werden er afleveringen gemaakt voor de beeldbuis.

Ook Fame onderging de transformatie van het grote naar het kleine scherm. Alan Parkers film over een school voor dansers, musici en andere performers uit 1980 bleek naast een bioscoophit ook uitermate geschikt om wekelijkse hoofdstukken van te maken. Parker zelf wilde er niets mee te maken hebben, maar de show werd desondanks een succes. Fran Drescher en Janet Jackson speelden beiden een seizoen mee, terwijl Madonna niet eens door de audities kwam. Seizoenen lang zaten mensen aan de buis gelijmd om te zien hoe talentvolle jonge mensen hun eerste stappen op het pad van beroemdheid zette. Toen het in 2009 werd afgestoft en een hip, nieuw filmjasje kreeg, bleef het publiek weg, ongetwijfeld murw geslagen door de overdosis reality talentenjachten als Idols en The Voice. Andere bekende voorbeelden uit het verleden zijn Buffy the Vampire Slayer, Friday Night Lights en M*A*S*H, series die zo populair waren dat je bijna zou vergeten dat ze filmische voorgangers hadden.

Het is dus zeker geen nieuw fenomeen, het gebruiken van een succesvolle bioscoophit als basis voor wekelijks vermaak. Maar inmiddels lijkt het hek goed van de dam. Het uitzendschema zit vol met series gebaseerd op films en er zweven nog tientallen projecten in verschillende stadia van productie.

Een van de redenen voor de enorme toename is dat de reguliere Amerikaanse televisienetwerken aan alle kanten werden ingehaald door bedrijven als Netflix, Amazon, HBO en Hulu. Teruggrijpen op een bestaand succes leek een makkelijke en zekere oplossing.Vooral toen Fargo als serie een enorme hit bleek.

