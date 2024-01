Dit zijn de mensen achter de bekendste nepaccounts op Twitter

Het wemelt op Twitter van de parodie-accounts: mensen die zich uitgeven voor een ander. Is het een plaag, of luchtig vermaak op het soms donkere internet? Rens Lieman traceerde de populairste neptwitteraars en sprak met de mannen achter @ironiehe, @berniethoughts en @Realdonaldrumpf. ‘Ik probeer nooit te ver te gaan. Maar ik realiseer me dat ik vaar op mijn eigen moreel kompas.’

Illustraties Kakhiel

Elke ochtend leest Widtvoet (een internet-alias) de krant en het nieuws op internet. Tot zover niets ongewoons. Maar als iets uit dat nieuws hem triggert – een politicus die liegt, een advocaat die te luidruchtig op de voorgrond treedt, iemand die zijns inziens ‘met meel in de mond praat’ – maakt hij een van zijn slapende parodie-accounts wakker: Twitter-accounts waarmee hij uit naam van iemand anders tweet. Widtvoet, 40 jaar oud, geboren in Dordrecht, rechten gestudeerd in Rotterdam, heeft er de afgelopen jaren meer dan duizend van aangemaakt. Goede kans dus dat de persoon in kwestie reeds in Widtvoets collectie zit. En anders maakt hij een nieuw account. Subtiele verhaspeling in de naam (onderkast l wordt hoofdletter i), fotootje googelen, ludieke bio erbij; in een vlug voorbij scrollende timeline niet van echt te onderscheiden.

Daarop laat Widtvoet het account praten. ‘In de hoop een discussie op gang te brengen’ over de persoon uit het nieuws. De eerste tweet is meestal een citaat, al dan niet door Widtvoet ontdaan van vaag taalgebruik of slagen om de arm. Als de tweet niet snel genoeg wordt opgepikt, als retweets, likes en reacties uitblijven, maakt hij nog een stel andere parodie-accounts wakker. Dan retweet fake-Peter Vandermeersch het, of fake-Jetta Kleinsma. Een reactie van ‘Sylvana Simons’. Misschien nog een like van ‘Yolanthe Cabau’. Moet je eens kijken hoe snel de beoogde discussie vleugels krijgt.

Gal spuwen

‘Hoe trollen het internet verpesten,’ stond afgelopen zomer op de cover van Time. Toen het woord ‘trol’ voor het eerst in een online context werd gebruikt, werd daarmee een internetgebruiker bedoeld die een discussie op een forum opzettelijk probeerde te ontregelen. In 2017 hanteren we doorgaans een meer donkere definitie: mensen die anoniem, maar ten overstaan van het hele internet hun gal spuwen over een ieder die in hun ogen iets verkeerd doet. Vaak moet Twitter ingrijpen. Als een politiek bedoeld geluid nazistisch wordt, bijvoorbeeld, of een af keuring een doodsbedreiging. Getrol kent echter ook een op het eerste gezicht luchtige variant. Daaronder kunnen we de meeste parodie-accounts scharen. Oprichters van dergelijke accounts tweeten uit naam van een bekend persoon.

Lees het hele artikel op Blendle.