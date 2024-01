Maurice de Hond gaat niet stemmen: De invloed van de kiezer is nul

Maurice de Hond (69) zit veertig jaar in het vak. Is de officieuze Opiniepeiler des Vaderlands de beste, of gewoon de bekendste? En hoe komt het dat hij het vertrouwen in de politiek na vier decennia van voorspellingen is kwijtgeraakt? ‘Normaal gesproken is de opkomst onder PVV’ers laag, maar het zou kunnen dat ze deze keer heel gemotiveerd zijn om hun middelvinger op te steken.’

Waar stemt u zelf eigenlijk op?‘Op dit moment is het mijn voornemen om bij deze verkiezingen niet te gaan stemmen. Ik denk dat je als kiezer steeds minder te vertellen hebt, en dat de invloed van de kiezer op de regering en op het beleid eigenlijk nul is. De politiek is de laatste tien tot twintig jaar op geen enkele manier bezig geweest om die invloed te vergroten of het systeem te moderniseren. Door mijn stem legitimeer ik dat alleen maar.’