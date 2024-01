Veroordeling vd week: Jaar celstraf voor xtc-smokkel

Een 53-jarige man uit Griekenland is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Op Eindhoven Airport smokkelde hij samen met anderen 5000 xtc-pillen.

Volgens de verdachte nam hij op de avond voor zijn vlucht in oktober 2016 een sporttas aan van een man. Die tas moest hij afleveren in Malta, in ruil voor 2000 euro. Een dag later is hij naar Eindhoven Airport gegaan, waar bij controle van de bagage xtc-pillen in de tas werden gevonden.

Volgens de man wist hij niet dat er drugs in de tas zaten. De rechtbank leidt uit de gang van zaken af dat de verdachte vanaf het moment dat hij de tas in ontvangst nam, wist – of in ieder geval moest vermoeden – dat in de tas verboden middelen zaten. De verdachte verklaarde bij de politie bovendien dat hij vermoedde dat hij mogelijk iets illegaals vervoerde.