Wat deed de cast van Trainspotting in de afgelopen 20 jaar?

Rentons oude kamer heeft nog steeds het behang met die ouderwetse treintjes. Shots blijkt net zo onverstaanbaar als in 1996. En de drugs, ja, die zijn er ook nog. Twintig jaar na Trainspotting is er een vervolg, dat net zo knallend op je zintuigen slaat.

Fotografie Universal

Wat deden ze in de tussentijd?

Ewan McGregor (Mark Renton): scènesteler in de eerste film en zoals verwacht de meest succesvolle naam in het lijstje. Moulin Rouge, Star Wars, een hele reeks succesvolle arthouse-titels: Mcgregor heeft niets te klagen.

Ewen Bremmer (Spud): in het bijrollencircuit doet Bremmer het prima. Na vooral veel UKproducties zat hij onder andere in Pearl Harbor, Black Hawk Down en You Will Meet a Tall Dark Stranger. Deze zomer is ie te zien in DC Comicsknaller Wonder Woman.

Jonny Lee Miller (Sick Boy/Simon): zijn Trainspotting-faam versterkte door een driejarig huwelijk met Angelina Jolie, dat in 1999 strandde. We laten in het midden of er een causaal verband is, maar écht lekker ging het daarna niet meer. Vanaf 2012 zit Miller wel in de Sherlock Holmes-achtige serie Elementary.

Robert Carlyle (Begbie): The Full Monty, 28 Weeks Later, Stargate: Universe; de intense Carlyle had zo zijn successen. Nu zit ie alweer zes jaar in fantasyserie Once Upon a Time, als – jawel – Repelsteeltje.

Lees alles over Trainspotting op Blendle.