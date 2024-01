Hoe is het nu met Karel van de Graaf?

Tien jaar geleden werd Karel van de Graaf ontslagen door de AVRO. Daarna ging het energiebedrijf waarvoor hij werkte failliet. Hij versleet een paar hangmatten en harkte de tuin nog maar eens aan; hoe gaat het nu met ’m?

Als je een ontslagvergoeding van 544.000 euro meekrijgt, mag je niet piepen. En dat deed Karel van de Graaf (66) dan ook niet toen hij in 2007 de laan uit werd gestuurd door de AVRO. De omroep vond het met het oog op de vereiste journalistieke onafhankelijkheid niet gepast dat Van de Graaf ook directeur corporate communicatie van het energiebedrijf Econcern was. Toen dat bedrijf in juni 2009 op de f les ging, begon het grote nietsdoen. De geboren Rotterdammer gaf zichzelf een jaartje vrij: ‘Ik had veertig jaar gewerkt en wilde wel even pauze. Ik gaf mezelf een jaar vrij en dat beviel zo goed, dat ik mezelf nóg een jaar gunde.’ Van de Graaf lacht er hartelijk bij. Hij vulde zijn tijd met golfen, in de tuin zitten en archieven opruimen. Ook overwon hij zijn vliegangst, waarna hij zowaar een passie voor vliegen met een Cessna-sportvliegtuig ontwikkelde. ‘Ik ben lid van de KLM Aeroclub en treed op als ambassadeur tegen vliegangst.’

De man die bijna veertig jaar lang op tv was, heeft de afgelopen jaren geen enkele moeite om de dagen door te komen. ‘Mijn vrienden zeiden: “Overal waar niks te doen is, is Karel aan het helpen.” Ik ben nu wel klaar met niks doen, je moet een keer uit die hangmat komen. Ik treed op bij bedrijven als adviseur op het gebied van duurzame energie en innovatieve technologie. Daarnaast ben ik af en toe bezig met het ontwikkelen van televisieformats, die ik dan aan omroepen aanbied. Zelf presenteren? Er is in al die jaren veel veranderd op tv. Misschien zou het wijs zijn om dat juist niet meer te doen.’

CV

Tussen 1969 en 2007 was Karel van de Graaf werkzaam voor de AVRO op radio en tv. Hoewel we hem nu als Kale Karel kennen, droeg hij zijn haar in de beginjaren tot op zijn schouders. Hij presenteerde onder andere Televizier en Netwerk en werd vooral bekend met de talkshow Karel (1984-1999). In 1984 zorgde een schietincident tijdens een live-uitzending voor reuring. Liefhebbers van Wie is de Mol? zagen hem de seizoenen 2006 en 2007 presenteren.