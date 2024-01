Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Fotografie ANP

Gaat Oranje zich plaatsen voor het WK?Menno Mentingh

Die laatste partij met Dickie aan het roer was indrukwekkend. Not. Het team uit Luxemburg is een flutelftal dat van iedere hoofdklasser zou verliezen. Ik heb een hekel aan Oranje. Dat komt vooral door de volkshysterie die tijdens een EK of WK ontstaat. Iedereen in het oranje zuipt zich lam op terrassen. En maar hossen. Dat is bijna net zo erg als dat infantiele tv-programma Muziek op het Plein van de AvroTros. Hossen is mensonterend en zou verboden moeten worden.

