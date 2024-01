Henk Westbroek: 'Rob Stenders is een sublieme dj'

PROFIEL — Om de zoveel tijd wisselt Rob Stenders (52) van zender, omroep of programma. Nu hij de AVROTROS gaat verlaten, raakt hij onverwacht zijn middagprogramma op Radio 2 kwijt. Verkeerd gegokt!

Heeft Rob Stenders zichzelf in de vingers gesneden?

Daar lijkt het wel op. Voor de AVROTROS maakte hij op Radio 2 het middagprogramma Stenders Platenbonanza van 14.00 uur tot 16.00 uur. Hij leverde zijn contract bij de omroep echter in, volgens ingewijden omdat hij graag terug wilde naar zijn oude vertrouwde nest BNNVARA. Stenders hoopte daar hetzelfde programma op dezelfde tijd te kunnen presenteren, maar daar stak AVROTROS onverwacht een stokje voor. De omroep wil dat succesvolle tijdvak niet kwijt en trok Annemieke Schollaardt van 3FM hiervoor aan.

Aangezien BNNVARA bij Radio 2 alleen plek heeft op de vroege ochtend, waar Gerard Ekdom zijn programma heeft, ziet het er voor Stenders niet al te best uit.

Stenders is nogal onrustig als het op radiostations aankomt.

Zeg dat wel! Sinds hij midden jaren 80 bij de VARA begon, wisselde hij geregeld van zender, omroep en programma. Zo werkte Stenders voor Veronica, Power FM, Kink FM, weer de VARA, Yorin FM, Powned, KX Radio en AVROTROS. Hij was te horen op Radio 2,3FM en Radio 6. Stenders tuurt nu beduusd in de ether en bekijkt alle opties. Er wordt gefluisterd dat hij ook met de commerciële radiowereld praat; bij Radio Veronica is het contract van Jeroen van Inkel niet verlengd. Misschien vinden zijn woordgrapjes daar een plekje.

Wat moeten we weten over Stenders?

Werd geboren als Rob Zieltjens, de achternaam van zijn vader. Veranderde die op zijn 16de in Stenders, die van zijn moeder. Staat te boek als een van de beste en bekendste radiomannen van deze tijd. Gaat nooit ergens werken voor het geld, want dat zegt hem weinig. Liet zich behandelen voor zijn straatvrees en angst voor gezelschappen. Heeft iets eigenwijs over zich, waardoor hij nu misschien te makkelijk dacht dat de NPO de overgang naar een andere omroep met behoud van zijn programma wel even zou regelen.

Wat vindt Rob Stenders van zichzelf?

‘Maximaal zo’n vijf mensen om me heen ervaar ik als méér dan voldoende gezelligheid. Een feestnummer zal ik nooit worden.’

Wat vinden wij van Rob Stenders?

Gelukkig hoeft hij zijn grote luisteraarspubliek niet onder ogen te komen.

Wat vinden anderen van Rob Stenders?

Henk Westbroek - Zanger, ex-radio-dj

‘Toen Rob in 1985 werd aangenomen bij de VARA, vonden sommigen hem een reactionaire muziekmaker en werd hij allesbehalve met open armen ontvangen. Hij bleek echter een sublieme diskjockey. Hij is een van de weinige radiomannen die echt van muziek houdt en het dus niet over zijn schnabbels hoeft te hebben. Het is heel knap dat hij het allemaal heeft overleefd, want Rob is geen 18 meer en meestal word je afgeschreven bij de publieke omroep als je wat ouder bent. Bovendien is het een ontzettend eigenzinnige en eigenwijze man en dat trekt mij ook wel, ik ben een bewonderaar van hem. Hij heeft godsgruwelijke fortuinen verdiend, maar weet toch altijd op het randje van faillissement te balanceren. Hij kan helemaal niet met geld omgaan. Dat zag ik wel toen we ooit samen een nieuw radiostation begonnen, KX Radio, waar ik geloof ik nog steeds 2 procent aandeelhouder van ben. Er zijn genoeg mensen die Rob niet mogen, heel veel zelfs. Maar zo zijn er in Hilversum genoeg die een ander het succes misgunnen.’

