Sinkane Life & Livin’ It

Zo. Sinkane, of Ahmed Gallab zoals hij heet, heeft even een plaat opgenomen met negen voltreffers. Het is weer een stijlenfeest met funk, reggae, timide rock en z’n Sudanese roots. De nummers zijn altijd compact, altijd supermelodieus. Sinkane is zenmeester deluxe.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=LSgmgkyhPZ4[/embed]