The Handmaiden is dé tip voor het IFFR

Tot 5 februari staat Rotterdam weer helemaal in het teken van de internationale cinema. Revu’s filmrecensent Vincent Hoberg selecteert een aantal smaak- makers uit het bomvolle IFFR-programma, want met rokende baby’s, Zweedse straatcriminelen en Koreaanse oplichters valt er een hoop te zien.

Moonlight, Jackie en Personal Shopper zijn allemaal sterke films die een trip naar Rotterdam waard zijn, maar de echte preview-tip komt uit Zuid-Korea. Op het eerste gezicht zou je dat misschien niet zeggen van Park Chan-wooks The Handmaiden; een speelduur van 145 minuten kan afschrikken, maar de tijd vliegt gegarandeerd voorbij, net als in eerdere films van de regisseur, waarvan het wraakepos Oldboy (2003) het bekendst is.

Park nam de Victoriaanse misdaadroman Fingersmith van Sarah Waters als uitgangspunt en verplaatste de setting van Engeland naar het Korea en Japan van begin 20ste eeuw, waar een bende oplichters onder leiding van Graaf Fujiwara een nieuw slachtoffer op het oog heeft. De Japanse Hideko is stinkend rijk en Fujiwara ontwikkelt een plan om de labiele erfgename het hof te maken met een huwelijk en een enkele reis gekkengesticht voor Hideko als doel. Zijn gewiekste medeplichtige Sook-Hee gaat undercover in het huishouden van Hideko om haar te manipuleren, maar de klus blijkt lastiger dan gedacht.

Niets blijkt namelijk te zijn wat het lijkt en Park weeft langzaam maar zeker een verhaal dat steeds perverser, vreemder en intrigerender wordt. Meer informatie over de film zou afbreuk doen aan de talloze heerlijke plottwists, maar er kan nu al met zekerheid gesteld worden dat The Handmaiden heel hoog gaat eindigen in de filmlijstjes aan het einde van het jaar.

Lees het volledige verhaal op Blendle.