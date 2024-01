Festivalgids: deze films mag je niet missen op het IFFR

Tot 5 februari staat Rotterdam weer helemaal in het teken van de internationale cinema. Revu’s filmrecensent Vincent Hoberg selecteert een aantal smaak- makers uit het bomvolle IFFR-programma, want met rokende baby’s, Zweedse straatcriminelen en Koreaanse oplichters valt er een hoop te zien.

Met Bero Beyer voor de tweede keer aan het roer als festivaldirecteur kunnen filmliefhebbers weer uitgebreid cinematisch grasduinen in het omvangrijke programma van het 46ste International Film Festival Rotterdam (IFFR). Om meer helderheid, context en duidelijkheid voor de bezoekers te cree?ren, is het festival wederom onderverdeeld in vier secties: Bright Future (met vooral werk van jonge, opkomende filmmakers waar we in de toekomst hopelijk meer van zullen horen), Voices (films met een krachtig, actueel geluid), Deep Focus (onder andere retrospectieven van filmmakers met een omvangrijk oeuvre, zoals de vorig jaar overleden Tsjech Jan Nemec) en de restcategorie Perspectives (waarin onder meer bijzonder en soms controversieel werk te zien is in subcategorie A Band Apart, en aandacht wordt geschonken aan internationale zwarte filmmakers in Black Rebels). De onderverdeling is dit jaar dus nog specifieker, zodat het nog gemakkelijker is om een keuze te maken uit het enorme aanbod.

Tijdens het schrijven van dit artikel was het programma nog niet volledig bekend, maar we konden alvast een selectie maken uit een heel groot aantal bevestigde films en documentaires die allemaal een bezoek aan het festival rechtvaardigen. Want wie nog steeds denkt dat een filmfestival louter bestaat uit films waarin zwaarmoedige types minutenlang zwijgend uit een raam staan te loeren of in een volstrekt onverstaanbare taal diepzinnige gesprekken voeren, heeft het mis.

