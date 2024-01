Recensie: Patriots Day is een respectvolle hommage

PATRIOTS DAY - Drukke, respectvolle hommage aan helden en slachtoffers van de Boston Marathonbomaanslag.

Met Lone Survivor (2014) en Deepwater Horizon (2016) scoorden regisseur Peter Berg en hoofdrolspeler Mark Wahlberg twee redelijke voltreffers in de filmhoek van het Waargebeurde Drama, dus waarom niet voor de hattrick gaan? In Patriots Day schildert Berg op een enorm canvas de gebeurtenissen voor, tijdens en na de bloedige bomaanslag tijdens de Boston Marathon in 2013, waarbij een enorm blik aan bekende acteurs is opengetrokken om gestalte te geven aan de betrokkenen. Alleen Wahlbergs Tommy Flanagan is een samenvoeging van diverse echte personen, zodat we door zijn ogen alle gebeurtenissen kunnen volgen.

De keuze om de film te beginnen met minstens zes verhaallijnen en een karakter of tien zorgt voor een stroeve start en de sentimentele ondertoon helpt ook niet echt mee. Pas als de daders van de aanslag bekend zijn en de klopjacht begint, krijgt Patriots Day vaart en houdt die redelijk goed vast tot de finishlijn. Je vergeeft de film uiteindelijk zijn uitglijders, zoals je op een willekeurige benefietavond die ene langdradige huilspeech en een vals zingende Mariah Carey vergeeft, terwijl je een traantje wegpinkt met de gedachte: het kostte maar een tientje, de bedoeling is nobel en ach, het is voor een goed doel.