Hoe is het nu met Edwin Rutten?

Luister even wat ik doe, lust jij ook een broodje poep? Nee, Edwin Rutten (74) speelt geen Ome Willem meer. Alleen heel incidenteel voor een goed doel. Verder niet.

Huh? Ome Willem in een bloedserieuze rol als presentator op de klassieke zender Radio 4? Rapapa-rapapa-rapapa! De zingende drummer die in de jaren 70 en 80 honderdduizenden peuters en kleuters vermaakte met De Film van Ome Willem, zit tegenwoordig in de serieuze shit. Tot voor kort presenteerde hij het programma Muziekwijzer en op zondagavond horen we hem van 21.00 tot 23.00 uur in het jazzprogramma Jazz in the Evening. Hier en daar geeft Edwin Rutten zelf ook een jazzconcert. Heel andere koek dan zingen over bloemkool met een papje.

Anno 2017 maakt Rutten ook cd’s voor kinderen. ‘Op mijn cd The Young Persons Guide To the Orchestra & the Big Band probeer ik jong en oud wat te leren over klassieke én populaire muziek. Het is niet mijn missie om mensen wat bij te brengen, maar een van mijn motto’s luidt wel: iets weten hoeft niet tegen je te werken. Mijn grootste en leukste vrijetijdsbesteding is om met mijn vrouw Annett naar concerten en opera’s te gaan. Verder slurpt het bijhouden van kranten en weekbladen mijn tijd op. Ik wil op de hoogte blijven. Ik kijk graag voetbal en Engelse detectives met mijn vrouw, zo vliegen de 24 uren in mijn dag voorbij.’

Om fit te blijven, is de klassieker Deze Vuist Op Deze Vuist niet voldoende. Rutten sport onder begeleiding van een personal trainer. Trainster, welteverstaan. Tanja is de naam. Rutten is tevreden: ‘Ik hoef geen marathons meer te lopen, maar mijn nek, rug, benen en armen moeten gewoon lekker mee blijven doen. Immers: what you don’t use, you lose. Ik wil gewoon een beetje soepel blijven. Bij het opstaan uit de stoel moet geen gezucht en gesteun klinken.’

CV

Van de spelers die tussen 1974 en 1989 De Film van Ome Willem maakten, zijn alleen Aart Staartjes en Edwin Rutten nog over. De andere geitenbreiers zijn helaas overleden. Rutten presenteerde in 1985 AVRO’s Service Salon, dat als fundament diende voor alle middagprogramma’s die volgden. Onvergetelijk is het lied Ik Ben Toch Zeker Sinterklaas Niet dat Rutten in 1986 rapte met Kinderen voor Kinderen. Anno nu is hij drukker dan ooit.