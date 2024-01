Braboneger: Sylvana klaagt meer dan Martin Luther King

@media (max-width: 1000px){@media (min-width: 100vw){#fig-65a96d2b79712 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a96d2b79712 img{#fig-65a96d2b79712 img.lazyloading{width: 26px;height: 26px;}} Dan Martin

Steven ‘de Braboneger’ Brunswijk (33) heeft misschien wel net zoveel fans als tegenstanders sinds zijn spectaculaire opmars op YouTube en tv met zijn eigen programma De Braboneger Verkaast, waarin hij cultuurverschillen op humoristische wijze aankaart.

Hoe zou een gesprek tussen jou en Sylvana Simons gaan?

‘Niet. Gewoon niet. Sylvana was vroeger mijn negerin, echt een powervrouw, maar tegenwoordig kan ik haar niet meer uitstaan. Het glas is bij haar altijd halfleeg en omdat dat van mij altijd halfvol is, zou dat gesprek misschien toch wel leuke tv opleveren. Comedy zelfs, want ik neem haar niet zo serieus.'

'Waar Sylvana de plank misslaat is de manier waarop ze racisme wil terugdringen in de maatschappij. Alleen probeert ze iets uit te roeien wat niet uit te roeien valt. Racisme bestaat al sinds de middeleeuwen en dan niet alleen enkel bij zwarte mensen waar zij zich enkel op richt. Als politieke partij moet je staan voor elke groepering in Nederland, ook voor de gediscrimineerde blanke medemens. Want geloof me, ook zij kunnen ongelijkheid op hun bordje krijgen. Ik ken genoeg Surinamers die spugen op die ‘vieze Hollanders’, en die negeert Sylvana. De vraag die op mijn lippen brandt is: waarom bekijk je altijd alles zo negatief? Zelfs Martin Luther King was niet zo negatief als Sylvana, en hij kreeg in zijn tijd pas echt te maken met ongelijkheid tussen blank en zwart.'

'Kijk naar hoe ik mijn boodschap overbreng en het positivisme dat het met zich meebrengt. Rotterdam heeft met Ahmed Aboutaleb een uitstekende burgemeester van Marokkaanse komaf. Churandy Martina is niet alleen de snelste man van Nederland, maar ook nog eens altijd vrolijk. Humberto Tan is met zijn gulle lach de koning van de late avond op RTL4. Wanneer zij iets te vertellen hebben, luisteren mensen maar wat graag aandachtig naar hun verhaal. Is het nu echt zo moeilijk om daar eens een voorbeeld aan te nemen? Aan de andere kant: jankers zijn er altijd en overal. Voor Sylvana had je Quinsy Gario en daarvoor vast wel weer iemand anders. Focus je toch niet zo op dat huidskleurtje, we zijn in den beginne allemaal mensen.'

Naschrift Steven Brunswijk: 'Ik ben blij met het gesprek dat ik gehad heb met Nieuwe Revu, en met de onderwerpen die ik met hen heb kunnen bespreken. In dit gesprek kwam de persoon Sylvana Simons ook naar voren, aangezien de journalist die het stuk heeft geschreven mij vroeg hoe een gesprek tussen haar en mij zou verlopen. Ik ben niet zelf over haar begonnen maar vind het ook geen probleem om mijn mening over haar als persoon te geven, en ik sta daarom nog steeds achter mijn woorden. Deze schuif ik namelijk nooit onder stoelen of banken. Om echter te voorkomen dat het nu een Braboneger vs Simons-gevecht gaat worden, wil ik benadrukken dat Sylvana staat voor een bepaald type persoon dat de aandacht trekt door, in mijn ogen, overmatig en onnodig te “janken” over dingen. Zij is daarin echter niet de enige, want er zijn in Nederland nog zat andere mensen die moeilijk kunnen doen over simpele dingen. Iedereen heeft wel aan Jan, Piet, Truus of Toos in de straat wonen die meedoet aan de klaagcultuur waarin we tegenwoordig leven. Sylvana is er daar één van.'