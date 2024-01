'Lang leve de democratie!'

De Tweede Kamerleden zijn weer terug van hun kerstreces.

Jesse Klaver heeft er tijdens de kerstvakantie eens goed over nagedacht, en presenteert zich als toekomstige premier van Nederland. Dat lijkt wat voorbarig, aangezien Groen- Links nauwelijks een rol van betekenis speelt in de peilingen, die gedomineerd worden door Geert Wilders’ anti-vrijheidspartij PVV. Welke partijen wel een grote rol in de verkiezingen gaan spelen, wordt voor een belangrijk deel bepaald door RTL, dat op 26 februari een lijsttrekkersdebat uitzendt waaraan de voormannen van de – op dat moment, in de peilingen – vier grootste partijen worden uitgenodigd. Wilders is virtueel veruit de grootste, op gepaste afstand gevolgd door Mark Rutte met zijn VVD. De twee hebben zich voorgesorteerd voor een premiersstrijd over rechts, ook al doet Rutte zijn stinkende best om de PVV te framen als extreemlinkse ­partij.

Voor de twee overgebleven tickets voor het RTL-debat komen vijf partijen in aanmerking – in de huidige volgorde van grootte in de peilingen: D66, CDA, Groenlinks, SP en Pvda. De kans is dus levensgroot dat links (we scharen D66 voor het gemak maar even in het radicale midden) niet eens mag meepraten van RTL. Ook premier Klaver niet.