'Macht draagt geen stropdas, macht draagt een wapen'

Wie is de baas in Nederland?

Volgens de Volkskrant is Hans Wijers de meest invloedrijke man van het land, dankzij commissariaten bij instituten als Shell, Heineken en het Concertgebouw. Ook was de oud-minister van Economische Zaken voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging van Willem- Alexander, waar de D66-bobo ook vriendjes in het koningshuis aan overhield. Koning Willy en andere hoge ambtenaren zoals premier Mark Rutte worden door de krant buiten hun jaarlijkse top 200 gehouden omdat zij buitencategorie zijn – ze zitten niet in het centrum van de macht, zij zijn het centrum van de macht.

We beg to differ.

Rond de eeuwwisseling was Stanley Hillis zonder twijfel een van de machtigste mannen van Nederland. Samen met Willem Holleeder vormde De Ouwe een tweekoppig monster, dat volgens het OM verantwoordelijk was voor een liquidatiegolf die het land jarenlang in zijn greep hield. Hillis bepaalde hoe de rijkdom en macht in de onderwereld werden verdeeld, maar zijn tentakels reikten tot in de bovenwereld. De crimineel zou in de hiërarchie boven De Neus gestaan hebben, tot zijn liquidatie in 2011.

Deze week verschijnt de biografie De Kouwe Ouwe, waarin de rise and fall van de godfather tussen Klaas Bruinsma en Willem Holleeder wordt beschreven. Misdaadjournalisten Vico Olling en Martijn Haas bewerkten een deel van het boek dat gaat over de relatie tussen Hillis en Holleeder voor Nieuwe Revu – zie pagina 26 en verder.