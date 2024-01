'Mannen worden mokkende kinderen door de man flu'

Wat kunnen mannen zich ontzettend aanstellen als ze zich niet helemaal honderd procent voelen. Bloedirritant, vindt Marith Iedema. Haar remedie? Thee schenken, aaien en glimlachen.

Plots veranderen mannen in mokkende kinderen, geen vrouw is onbekend met dit verschijnsel

Als ik mijn slaapkamer binnenloop, komt er een stukje voorhoofd onder het dekbed vandaan. Even laten verschijnen er twee ogen. Kuch, kuch, snotter, snotter, klinkt er. De mondhoeken van mijn vriendje wijzen naar beneden en hij slaat zijn ogen ten hemel – als een religieus mens getroffen door een catastrofe. ‘Ik heb het koud, maar ook warm en ik ik krijg geen lucht.’ Leonardo in Titanic keek minder dramatisch toen hij op het punt stond de bevriezingsdood te sterven. Hij richt zich iets op. Reikt met zijn hoofd naar voren. ‘Voel eens.’ Zuchtend leg ik mijn hand op zijn lauwe gezicht. Precies wat ik al dacht: geen verhoging. Koorts of niet, hij vóelt zich ziek, dat mag duidelijk zijn. Reden zat voor mij om hem te vertroetelen; sussende woorden te prevelen, in de weer te gaan met kopjes thee, vanillevla en vitaminepillen – en dat alles met een glimlach. Dat zou je denken, althans. Het liefst wil ik de deken van hem aftrekken en roepen: ‘Hup, eruit. Het is maar een griepje!’

Knietje in zijn ballen

De conclusie: ik heb een relatie met een zachtgekookt ei (en ik ben een bitch), is snel getrokken. Wacht even met je oordeel – wat betreft die eerste kwestie dan. Want de keer dat vriendlief op Bali dansend door een plastic ligbed zakte, en zijn been tot op het bot openhaalde, bewijst het tegendeel. Zelfs toen een parasiet een week later kans zag zich in de wond te nestelen (en de plek opengesneden moest worden en dagelijks schoongespoeld met water) gaf hij geen kik. Ik mag daarnaast altijd mijn nieuwe bokstechnieken op hem oefenen, en de knietjes die ik hem af en toe in zijn ballen geef (de meeste per ongeluk, ik ben nogal onhandig) ondergaat hij eveneens als een ‘een echte kerel’. Kreunen dat hij nauwelijks iets voelt – al bewijst zijn ineengekrompen houding het tegendeel. Maar wat de griep betreft. Man oh man, bewaar me, dan vergaat de wereld. Hij is lang niet de enige vent die zo reageert op een virusje. Als ik de vrouwen in mijn omgeving vraag naar hun zieke kerels, beginnen ze spontaan te zuchten en te steunen. Mannen die zwelgen in zelfmedelijden, plotsklaps veranderen in mokkende kinderen, geen vrouw die ik spreek is onbekend met dit verschijnsel. Er is zelfs een naam voor in het leven geroepen: de man flu.

Lachgasballonnen

Is onze ergernis hierover terecht? Of zit er een kern van waarheid in wat mijn vriendje me stelselmatig voor de voeten werpt: dat hij meer lijdt dan ik als we hetzelfde virus onder de leden hebben. Ondenkbaar is dit niet. Sekse kan wel degelijk een rol spelen bij hoe je een ziekte ervaart. Om maar wat te noemen: als een vrouw een hartinfarct heeft, voelt ze geen pijn die uitstraalt naar haar armen of druk op haar borst, bekende symptomen bij mannen. Ik denk terug aan een situatie die zich voordeed in mijn eerdere relatie. Na een heftig weekend, vol lachgasballonnen, hadden we beiden keelpijn. Absoluut geen pretje, vond ook ik. De reactie van mijn ex was buitenproportioneel. Hij (bepaald geen aansteller, normaliter) kermde van de pijn. Zo had ik hem nog nooit gezien. We waren op dat moment in Kaapstad en ik raakte ervan overtuigd dat hij iets ernstigs had opgelopen. Je raadt het al: dat was niet het geval. Mijn mond viel open toen de dokter ons mededeelde dat we állebei keelontsteking hadden – lees: hetzelfde virus. Vanaf dat punt bekeek ik zijn pijntjes met argusogen. Maar wat nou als hij werkelijk meer leed dan ik? Voor het eerst sta ik open voor die mogelijkheid en speur het internet af. Elk jaar wordt er wel een studie gedaan naar deze kwestie. De conclusie komt steeds ongeveer op hetzelfde neer: door een gebrek aan het vrouwelijke hormoon oestrogeen hebben mannen een zwakker immuunsysteem. Oestrogeen zorgt ervoor dat de griep minder agressief is. Het zou dus kunnen dat mannen door gebrek hieraan meer afzien, en dus klagen.

Aaitjes en lieve woorden