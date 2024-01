Een verhitte fairy tale

Koop nooit zomaar een seksspeeltje, weet onze expert uit ervaring. Want op een verhitte avond ging het goed mis met de Fairy Pixey Massage Wand Vibrator. Die begon op een plek waar ze het graag had, maar eindigde verkoold in de prullenbak.

Ik krijg de volgende mail binnen: ‘Uit onderzoek blijkt dat het aantal incidenten met seksspeeltjes, die leiden tot chirurgische ingrepen, stijgt. Vanuit Zweden is er daarom een voorstel gekomen om internationale normen te maken om de veiligheid van seksspeeltjes te verhogen.’

Hallelujah, dat werd tijd! Ik heb recent aan den lijve ondervonden dat sextoys niet álleen voor plezier zorgen. Gelukkig leidde ‘mijn incident’ niet tot een chirurgische ingreep – maar mijn god, dat had gekund. Ik neem je even mee naar het moment suprême. Ik ben een groot liefhebber van seksspeeltjes. Mijn absolute topapparaat was de Fairy Pixey Massage Wand Vibrator. Een hele mond vol, maar dan heb je wel wat. Oké, de machine heeft een stekker die in het stopcontact moet, wat de bewegingsvrijheid belemmert. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik begrijp: zoveel kracht moet ergens vandaan komen.

Mooi spul

Om je even een beeld te geven van hoe enthousiast ik was: ik kocht de Fairy zelfs in pocketformaat – voor op reis – en deed mijn beste vriendinnen exemplaren cadeau. In no time waren zij net zo verslaafd als ik. Vriendin K. kwam in de Fairy-beginperiode wel vijf keer per dag klaar – voor en na haar werk. Wat ik je zeg: mooi spul. Goed. Vriend D. en ik zitten er net lekker in als ik opmerk: ‘De Fairy wordt wel erg warm.’ D. gromt iets onverstaanbaars. Hij heeft wel iets anders aan zijn hoofd. En omdat ik in Nederland woon en het ding gewoon in de winkel heb gekocht, besluit ook ik me hier verder niet druk over te maken. Want als je iets in ons mooie land aanschaft, is het getest en veilig. Nou, think again. Het apparaat wordt heter en heter. Maar er gebeuren andere dingen die mijn prioriteit hebben.

Er klinkt een kei harde knal, de achter kant van mijn Fairy vliegt in de fik en de stroom valt uit

Tot er een keiharde knal klinkt, de achterkant van mijn Fairy in de fik vliegt en de stroom uitvalt. Ik ren met het brandende apparaat naar de keuken, gooi het in de wasbak en zet de kraan aan – dit alles in het pikkedonker. Pas dan laat ik mijn emoties de vrije loop. ‘What the fuck!’ roep ik. ‘Ja, what the fuck! Ben je oké?’ antwoordt D. vanuit de gang waar de meterkast zich bevindt. Gelukkig mankeer ik niks. Als het licht het weer doet, bestuderen we het afgefikte apparaat waar ik tot voor kort zoveel plezier aan beleefde. ‘Nou, dag goede vriend,’ mompel ik na een tijdje. En ik flikker de Fairy met pijn in mijn hart in de prullenbak.

Ik bel diezelfde avond een seksspeelgoedproducent die ik goed ken en vertel mijn verhaal. ‘Hoe is het mogelijk dat mijn Fairy zomaar ineens ontplofte?’ wil ik weten. Hij heeft slecht nieuws. ‘Jouw lievelingsspeeltje komt van origine uit Japan, maar wordt al jaren niet meer geproduceerd. De kans is groot dat je een namaak-Fairy bezat, afkomstig uit China.’

Vaker nep

Nou, dat is dan mooi kut. ‘Waar heb je hem gekocht?’ vraagt hij. Op de Wallen, antwoord ik. Hij raadt aan seksspeelgoed altijd te kopen bij gerenommeerde seksshops en websites met klantenservice. Het probleem is volgens hem dat het niet altijd duidelijk is waar de kleine toeristenseksshops hun spullen inkopen. ‘Toys die geïmporteerd worden uit China zijn vaker nep. En dat kan dus voor problemen zorgen.’

Het ‘mijn vibrator ontplofte in het heetst van de strijd-verhaal’ doet het goed op feestjes. Zeker als ik de foto van het speeltje, met totaal verkoolde achterkant, laat zien. Maar eigenlijk is het niet grappig. Geheel toevallig kozen D. en ik die avond voor een standje (rechtop, leunend tegen de tafel) waarbij het achterste deel van het apparaat niet op mijn huid rustte. Wat wel het geval was geweest als ik op mijn rug in bed had gelegen. Dikke kans dat ik er een brandwond aan had overgehouden. En stel dat mijn lakens in de hens waren gevlogen! Bij mij liep de seksspeeltjesontploffing af met een sisser. Maar anderen waren dus minder gelukkig, zo blijkt uit onderzoek. Ik zou zeggen: kom maar door met die regels! En met een goede en veilige vervanger van mijn Fairy.