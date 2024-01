Marith Iedema: 'Iemand interesse in mijn ondergoed?'

Marith Iedema duikt in de verborgen wereld van de speciale verzoeken die naaktmodellen krijgen. Als ze hoort hoeveel geld gedragen slipjes opleveren, overweegt ze een carrièreswitch. ‘Iemand toevallig interesse in mijn ondergoed?’

Fotografie Jasper Suyk

‘Hoeveel kreeg ze daarvoor?’ Mijn stem sloeg over. Bevriende fotograaf Bert kwam net terug van een werkvakantie in Málaga en praatte me bij over de nevenfuncties die naaktmodel Natalia Forrest (waarmee hij daar een shoot had) erop nahield. De Britse schone wilde vóór Bert haar op het vliegtuig zette even een pitstop maken bij de Primark, om daar een lading slipjes te kopen. Aan Bert vertelde ze hoe ze de stringetjes een dag droeg en vervolgens met de post verzond naar haar klanten. Natalia ontvangt per ongewassen onderbroek zo’n tweehonderd pond. Dat is een stuk makkelijker geld verdienen dan met stukjes typen (iemand toevallig interesse in mijn ondergoed?). Oké, een naaktmodel die haar vieze slips verkoopt, niet wereldschokkend. Er is meer. In diezelfde week kreeg Natalia een pakketje toegestuurd van een van haar klanten. Er zat een lange zwarte jurk in. Ze moest hem aantrekken en ermee in het zwembad springen. Een collega-model filmde het spektakel. B. keek verbijsterd toe hoe ze in nog geen twintig minuten vierhonderd pond verdiende, door met de jurk aan door het water te waden. Per maand krijgt Natalia tientallen van dit soort specifieke filmverzoeken. Van ‘lak je teennagels’ en ‘draag een kuisheidsgordel’ tot het meer voor de hand liggende: ‘lik aan een dildo’.

Geïntrigeerd dook ik in het onderwerp. Dit was nieuw voor me, en ik begreep het niet. Want waarom zou je, met alle gratis zooi die er online te vinden is, een meisje een klein vermogen betalen voor iets simpels als een rondje zwemmen in een jurk? In een poging hier achter te komen contacteer ik Remco, beheerder van meer dan dertig verschillende fetisjwebsites. Daarnaast onderhoudt hij de persoonlijke sites van modellen, waaronder die van Natalia Forrest, waarop dit soort extraordinaire verzoeken ingediend kunnen worden. Remco helpt eveneens bij de uitvoering. Een duik in een zwembad is makkelijk te realiseren. Een aanvraag als ‘laat je vastketenen aan een ziekenhuisbed’ stukken minder. Daar komt Remco om de hoek kijken. Hij spendeert zijn dagen met het filmen, regelen en fotograferen van deze ongebruikelijke rekwesten. De link met seks is vaak niet direct te leggen. ‘Erg populair zijn de filmpjes van modellen die speciale horloges dragen, die worden opgestuurd door de klanten,’ zegt hij.

Als je geilt op oudere vrouwen, tieners of sm, dan heb je het voor het uitkiezen op het internet. De klanten van Natalia en Remco worden niet warm van ‘doorsnee beeld’. Zij houden van unieke video’s, hebben fetisjen die nauwelijks in hokjes te plaatsen zijn. Neem woolbondage.com. Op deze site, die Remco beheert, kan je voor het juiste bedrag aanschouwen hoe modellen die van top tot teen gehuld zijn in wollen kleding, worden vastgebonden, hoe truien over hoofden worden getrokken en bollen wol in monden gepropt. Bepaald geen alledaagse fantasieën.

Klanten van Natalia vinden de mainstream porno te onpersoonlijk en vaak draait het ze niet eens om het zien van bloot. Contact hebben met het meisje van hun dromen, haar een opdracht laten uitvoeren, dát windt ze op. Het object van hun verlangen is hierdoor niet langer abstract, maar haast tastbaar. Natalia zegt aan het einde altijd iets persoonlijks als: ‘Hi Jim! Like what you see?’ Dit is essentieel, omdat klanten dan weten dat de beelden speciaal voor hen gemaakt zijn. Voor die exclusiviteit betalen ze graag.

Van de bovenste verdieping van Remco’s studio zou een mens spontaan kippenvel krijgen

Wat gebeurt er in de stal?

Ik bracht een bezoek aan Remco’s studio. Op de eerste verdieping waande ik me nog in een doodnormale fotostudio. Van de bovenste verdieping zou een mens spontaan kippenvel krijgen. Er staan ziekenhuisbedden met gaten in het midden en vastbindsystemen aan de zijkanten, kooien van wel vier meter breed met binnenin dwangbuizen in alle soorten en maten. Er is een kinderkamer, een Japanse theeruimte, en zelfs een stal.

Nieuwsgierig naar wat er in de laatste ruimte gebeurt, bezoek ik op aanraden van Remco zijn site hucows.com (menselijke koeien). Remco is in het bezit van verschillende melkmachines, voor koeien en geiten. De zuignappen zijn zo omgebouwd dat ze op de tepels van modellen passen. De meisjes kijken gepijnigd in de camera, tijdens deze melksessies. Een enkeling spartelt tegen. Naast de beelden staat beschreven welke human cow koppig is, zachtaardig, of nog ‘groen’ op het gebied van melken.

Na afloop van de rondleiding sta ik een beetje beduusd weer buiten, naast Remco’s dikke Mercedes. Modellen en pornosterren vastbinden of ‘melken’ voor de kost is blijkbaar aardig rendabel. Een tikkeltje wijzer op het gebied van de ongebruikelijke verlangens, rij ik naar huis.