Loiza Lamers: ‘Kelly kwam als eerste transvrouw op tv, dat was groots en baanbrekend'

Tijdje niks van gehoord, wat doet Kelly zoal?

Kelly van der Veer kwam in 1997 voor het eerst op tv toen ze De Travestieshow won. In 2000 volgde een geslachtsveranderende operatie en zo werd de jongen Ferry definitief het meisje Kelly. Ze werd in 2001 landelijk bekend door haar deelname aan Big Brother, met daarin onder meer een hevige zoenscène met eh, uw verslaggever. Van der Veer is een flink aantal jaren geleden bewust uit de spotlights gestapt, de luwte in. Dat ze niet meer in de media verscheen met haar hilarische opmerkingen en hysterische uitspattingen, betekent echter niet dat ze een rustig leventje heeft geleid. Rond 2010 startte ze met webcamseks, waarbij ze zich goed liet betalen voor live vieze praatjes en intieme showtjes. Langzaam maakte ze de overstap naar de prostitutie. Ze is momenteel fulltime sekswerker: ‘Het liefst werkte ik 24 uur achter elkaar door, maar mijn pussy is designer en heeft af en toe rust nodig.’

Waarom duikt ze nu weer op in de media?

Er is een docufilm over haar uitgekomen op Amazon Prime. Het is een rauwe documentaire over haar leven tot nu toe, waarin de kijker ook het plezier en de ellende van haar huidige seksbaan meekrijgt. In de ontzettend goed gemaakte film deelt Van der Veer onder meer dat ze soms sombere gedachten heeft en weleens het idee heeft opgevat om uit het leven te stappen. Opvallend veel warmte krijgt ze van haar onvoorwaardelijk lieve familie. Bridget Maasland zit ook in de docu. Ze blikt terug op het jaar 2007, toen Maasland en Van der Veer in precies dezelfde blauwe jurk verschenen op het Beau Monde Gala. In 2014 maakte Maasland daar in RTL Boulevard een misplaatste grap over toen het gesprek ging over modeblunders. Ze vertelde over dezelfde jurk: ‘Maar bij mij had een man het aan!’ Maasland zet dat met een traan van spijt weer recht in de docu. Aan het einde van het premièrefeest in Tuschinski gebeurde er trouwens iets raars: tijdens de aftiteling gingen de aanwezigen staan om zich naar Van der Veer toe te draaien voor een applaus, maar die bleek vertrokken. Ertussenuit gepiept op haar eigen première. De verontwaardigde gasten hebben haar die avond ook niet meer teruggezien. Boosheid en onbegrip over zoveel onfatsoen bij de aanwezigen, zorgen vanwege haar suïcidale neigingen bij de familie. Ze is inmiddels weer terecht, maar wat een feestelijke avond had moeten zijn, eindigde met een domper.

‘Ik ben extravert, houd van spanning en aandacht. Als ik die gordijnen opendoe, is het voor mij een soort cabaretshow’

Wat vindt Kelly van der Veer van zichzelf?

‘Ik ben niet aan lager wal geraakt, ik maak mijn droom waar.’

Wat vinden wij van Kelly van der Veer?

Volkszanger Ronald Engel had een vooruitziende blik met zijn songtekst uit 1993: ‘Ze is een transseksueel en werkt in een bordeel.’

Wat vinden anderen van Kelly van der Veer?

Liesbeth van der Veer - moeder

‘Wat hebben we veel meegemaakt met z’n vieren. Maar we hebben wel altijd als een blok achter Kel gestaan en haar never nooit laten stikken. Ongetwijfeld is de stevige thuisbasis die we haar altijd hebben geboden een heel belangrijke factor geweest in haar leven. Ze wist dat ze altijd op ons kon terugvallen en dat geldt nog steeds. Helemaal niet om onszelf nou op de borst te slaan, maar ik vraag me weleens af wat er van haar geworden zou zijn als we haar thuis niet zo gesteund hadden in alles. Misschien was ze op een totaal verkeerde plek terechtgekomen. Misschien zou ze met de verkeerde mensen zijn omgegaan. Misschien had ze naar andere oplossingen gezocht voor haar problemen. Je kunt alleen gissen. Natuurlijk heb ik me zorgen gemaakt, maar ze moet doen wat ze wil, het is haar leven. Nee, ik ben nog nooit bij haar langs geweest op haar huidige werk. Ik heb wel dingen gezien natuurlijk, beelden. Ik heb er geen moeite mee. Het hoort bij haar, het past bij haar.’

Ton van der Veer - vader

‘Ik ben altijd trots op mijn kinderen geweest en heb bij Kelly nooit gedacht: jeetje, overkomt mij dit? Het overkomt Kelly. Die is geboren in een verkeerd lichaam. Klein foutje van de natuur met grote gevolgen. In het begin van haar huidige werkzaamheden dacht ik: o Kel, waar begin je aan, je bent zo’n mooie vrouw. Maar zij vindt dit het einde, ze gaat ervoor en ze vindt het heerlijk om te doen, dus wie ben ik om er wat van te vinden? Nee, ik heb er geen problemen mee.’

Amber van der Veer - zus

‘Toen ze begon met webcamseks vonden wij daar allemaal wel wat van, vooral de mensen om ons heen. Ik begrijp wel dat ze dit werk doet. Ze heeft allerlei andere talenten waarmee ze prima ander werk zou kunnen doen, maar dat is niet haar leven. Ze houdt van dit werk. Zij is zo. Het gaat om haar geluk. Als zij zich er goed bij voelt, ik vind het allemaal prima. Ja, ik maak me weleens zorgen. Ik hou er al jaren rekening mee dat we op een dag slecht nieuws zouden kunnen krijgen. Kelly zwemt in de docufilm onder water weg als een zeemeermin. Ze heeft haar levensverhaal verteld in deze docu. Iedereen weet nu wie ze is, wat ze is, wat ze heeft meegemaakt en hoe het met haar gaat.’

Bridget Maasland - presentatrice

‘Ik heb ooit een keer een grap gemaakt ten koste van Kelly. Ik heb daar een aantal jaar geleden zelf al mijn excuses voor aangeboden bij Kelly zelf, gewoon zonder camera’s. Ik had het inzicht gekregen dat het inderdaad niet zo netjes was. We wisten destijds misschien nog niet zoveel over transgender zijn. Toen Kelly hoorde dat ik m’n excuses aanbood, vond ze dat fantastisch. Ze zei dat nog nooit iemand dat had gedaan die er helemaal naast zat of haar had beledigd. Daarom wilde ze me graag in de documentaire hebben en dat heb ik gedaan.’

Loiza Lamers - transgender model

‘Kelly kwam als eerste transvrouw op tv, dat was groots en baanbrekend. Ik mocht geen Big Brother kijken want ik moest naar bed, maar toen Kelly haar verhaal deed, zat ik net in mijn transitie. Ik wist dat ik niet alleen was, maar toen zo’n prachtige vrouw op tv kwam, voelde dat als verbinding en daardoor zag ik mogelijkheden. Wat ik ervan vind wat mijn grote voorbeeld Kelly nu doet? Mijn pad zou het niet zijn. Maar ik oordeel niet; ik hoop dat Kel gelukkig is. En als ze terugkijkt op haar leven dat ze dan tevreden kan zeggen dat ze de stappen heeft gemaakt zoals ze die wilde maken. Als iemand iets kiest waarvan diegene gelukkig wordt, kan ik er alleen maar voor applaudisseren.’