Filmen in Amsterdam: Bijna was er echt geschoten

Wie in Amsterdam wil filmen, moet zich eerst melden bij de gemeente. Daar behandelt en begeleidt Simon Brester alle aanvragen. Vrijwel alles mag volgens de filmtsaar van Mokum. ‘Bij het filmen van een overval op een sigarenboer werd door omwonenden een echt arrestatieteam gealarmeerd.’

Bij de opnames van de derde reeks van de Nederlandse misdaadserie Penoza zien we het openbaar vervoer en rondslenterende toeristen op de achtergrond traag passeren. Bestaat het gevaar dat een overijverige burger zich in een heldenrol werpt en een acterende overvaller wild te lijf gaat? Volgens Brester valt dat reuze mee. Hij vertelt ons dat scènes met wapens opmerkelijk genoeg vaak niet risicovol zijn. Pistolen en geweren zijn voornamelijk zichtbaar en door de shitload aan crewleden, regisseurs, karren met kabels, reflectieschermen en camera’s hebben passanten vrij vlot door dat er opnames gaande zijn. Ook is er vrijwel altijd duidelijk zichtbare bebording aanwezig en zijn verkeersregelaars actief.

‘Toch hebben we het een paar keer meegemaakt dat er een serieus arrestatieteam van de politie in opperste paraatheid klaarstond,’ vertelt Brester. ‘Een van die gevallen betrof een groep jongens die in overleg met de betreffende buurt in Amsterdam-Oost een sigarenboer aan het overvallen was. Ze hadden speelgoedwapens bij Bart Smit gekocht en filmden hun scène met een iphone. Ongeruste buurtbewoners zagen het gebeuren en belden de politie. Daar konden ze nergens terugvinden dat er opnames waren gepland; ik wist ook van niets. Dan kunnen ze maar één ding doen en dat is niet twijfelen. Er werd meteen een ingreep gedaan met een zwaar team en dat liep nog bijna écht uit de hand ook. Waarom? Mensen die geen echte overal plegen, reageren laconiek op het dwingende bevel: “Wapens laten vallen en handen omhoog.” Die jongens zeiden eerst nog kalm dat het allemaal niet echt was en hielden hun nepwapens gewoon vast. Kijk, dan wordt het link. Bijna was er echt geschoten. Nepwapens zijn verboden. Als men niet reageert op een bindende oproep van de politie, hebben zij het geweldsmonopolie.’