Top 10: de Neerlands Hoop top 40 onder de 40 2017

Nieuwe Revu presenteert: de Neerlands Hoop top 40 onder de 40 van 2017. Dit is de top 10 van de nieuwe generatie toekomstmakers:

Foto: Jim Taihuttu (c) Gerard Wessel

1. Jim Taihuttu (Yellow Claw)2. Boyan Slat (The Ocean Cleanup)3. Jesse Klaver (GroenLinks)4. Ali Niknam (Bunq)5. Rob Wijnberg (De Correspondent)6. Özcan Akyol (De Neven Van Eus)7. Johnny de Mol (Hotel SynDroom)8. Jerry Hormone (The Jerry Hormone Ego Trip)9. Niven Kunz (Niven)10. Arjen Lubach (Zondag Met Lubach)

Neerlands Hoop is een wekelijkse rubriek in Nieuwe Revu waarin jonge, veelbelovende toekomstmakers gei?nterviewd worden. Deze lijst is een bundeling van die interviews, aangevuld met portretten van personen die (nog) niet in de rubriek zijn verschenen.

De top 40 geeft een overzicht van de, volgens de redactie van Nieuwe Revu, 40 jonge Nederlanders die de toekomst een gezicht geven. Ze stellen de juiste vragen, of komen zelf met antwoorden. Deze jonge mannen en vrouwen zijn niet ouder dan 40 jaar, en beschouwen wij als de leiders van een nieuwe generatie.

