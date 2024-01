De 5 beste longreads uit Nieuwe Revu van 2016 (gratis!)

In de laatste post van het jaar blikken we terug op journalistiek 2016. Dit zijn, volgens ons, de 5 beste artikelen die het afgelopen jaar in Nieuwe Revu hebben gestaan (en u kunt ze nog gratis lezen ook):

Liegen voor de rechter, door Stefan Vermeulen | Wie tijdens een verklaring onder ede leugens vertelt, neemt een groot risico: op meineed staat maximaal zes jaar cel. Maar in hoeverre gaat die wet op voor topfiguren uit de politiek of het bedrijfsleven? De meesten lijken ermee weg te komen. 'Zeker als ze vriendjes hebben in de juiste kringen.' (download hier de PDF)

Welkom in Trumpland, door Jurriaan van Eerten | Voor Sam was het duidelijk: als Hillary Clinton de verkiezingen had gewonnen, was zijn land naar de knoppen gegaan. De mensen zouden woedend genoeg zijn om een burgeroorlog te starten. Revu reisde rond in het zuiden van de VS waar wapenbezit de gewoonste zaak van de wereld is. (download hier de PDF)

Taxi-oorlog op Schiphol, door Mark Schrader | Toeristen die een taxi pakken op Schiphol worden opgelicht, geïntimideerd of zelfs gegijzeld. Revu meldde zich op taxistandplaats Schiphol. 'Het is nog steeds een jungle. De verantwoordelijke partijen wijzen allemaal naar elkaar. Moeten er soms eerst doden vallen? (download hier de PDF)

Sterren van toen, door Andries de Jong | De politiek – premier Ruud Lubbers voorop – was fel tegen; commerciële tv zou de democratie ondermijnen. Vliegtuigen zouden neerstorten door de straling. Toch kwam het er: televisie met reclame voor- na- en tijdens programma's. Henny Huisman, André van Duin, Hans van der Togt, Sandra Reemer, Tineke de Nooij en Jan de Hoop blikken terug op de begindagen van de commerciële tv. (download hier de PDF)

Pedofiel zoekt vrouw, door Marith Iedema | In de jaren 70 konden pedofielen op begrip rekenen, tot ze na een reeks grote seksschandalen plotsklaps veranderden in volksvijand nummer één. Toch is een pedofiel niet per se een kinderverkrachter. 'Wat pedofielen twee jaar geleden waren, zijn vluchtelingen nu. De volkswoede is nu even minder op ons gericht. (download hier de PDF)