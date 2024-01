'Paul McCartney is het irritantste muzikale icoon aller tijden'

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans fileert overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.Met z’n scheve bakkes en z’n basgitaar. En maar onnozele deuntjes uit z’n koker persen, om van The Beatles een succes te maken. Ik geef toe, The Beatles zijn daadwerkelijk een succes geworden, maar ik zweer je: mocht McCartney niet een van de Fab Four zijn geweest, maar om het even welke flutmuzikant met het talent van een bos prei, The Beatles zouden nog veel meer succes gekend hebben.

Hij werd geboren in Liverpool als de zoon van Rodney McCartney, een collectioneur van afgedankte pluimen, en Syl McCartney-Dingson, die van huis tot huis ging leuren met paardenvoer. Omdat niemand in de achterbuurten van Liverpool een paard had, verdiende ze ongeveer 2,5 pond per jaar, want in Abbey Road was wel één gek die een pony hield in z’n slaapkamer, dus ja, die had wel wat paardenvoer nodig, zij het niet veel, omdat de pony, Harold, een chronische maagbreuk had.

Zoals de meeste kinderen uit z’n omgeving was McCartney zo goed als achterlijk, droeg hij altijd snottebellen onder z’n neus, waren z’n knieën de hele tijd geschaafd van het vallen bij ongeveer alles wat hij uitvoerde, en presteerde hij op school zo ondermaats dat z’n lerares, Fat Suzy, tegen z’n ouders zei: ‘Ik heb de domste kinderen van Engeland in m’n klas gehad, maar die van jullie is zo dom dat hij het verschil niet zou kennen tussen een krop sla en een plas diarree van een windhond.’ Syl vroeg aan Fat Suzy: ‘Wat is een krop sla?’

Maar goed, ondanks z’n weke hersenen besloot McCartney dat hij tegen de mening van ieder een in talent had op het gebied van de muziek. En laat hij in die hoedanigheid nu net die andere loser, John Lennon, tegen het lijf lopen. Ze stichtten een bandje, The Quarrymen, en dachten dat het aan de naam lag dat ze geen succes hadden, zodat ze ’m veranderden in The Silver Beetles. Alwéér geen succes! Zou het alwéér aan de naam liggen? Ze veranderden ’m in The Beatles. Alwéér geen succes, behalve eerst in de hoerenbuurt van uitgerekend Hamburg, en daarna in Liverpool, en daarna in Engeland, en daarna in Amerika, en daarna in heel de wereld. Daar staat je verstand toch bij stil? Is er ooit een verwerpelijker nummer gekweeld dan Yesterday? En dan die tekst: ‘Yesterday, all my troubles seemed so far away.’

En dat werd ook meegezongen in landen waar de troubles iedere dag erger werden, zoals Biafra, Cambodja, en Siberisch-Rusland. Was het geen zegen dat The Beatles er op den duur mee ophielden omdat de meisjes te hard gilden? Een standbeeld voor al deze meisjes! McCartney ging solo verder, onder de naam Wings, waarin ook z’n vegetarische, frigide en oerlelijke vrouw meewerkte aan de realisatie van volstrekte kutmuziek. Na Wings ging hij helemaal solo en werd hij het irritantste muzikale icoon aller tijden. Ach, geef die eikel toch een kuil om z’n door hemzelf bemande kist in te gooien.