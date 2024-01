Sulawesi eert haar doden tijdens Ma'nene-festival

De doden herdenken? Op het Indonesische eiland Sulawesi wordt er een festival voor georganiseerd. De gemummiceerde voorouders worden opgegraven, schoongemaakt en krijgen zelfs een make-over.

De inwoners van Toraja zien de dood niet als het einde, maar juist het begin van geluk voor de achtergebleven familie. Op het Ma’nene-festival – dat elke drie jaar plaatsvindt – worden overleden familieleden geëerd in de hoop dat de volgende oogst geluk gaat brengen. Nadat de overledenen opgegraven zijn, worden ze gereinigd en van schone kleren voorzien. Nog een poedertje op en klaar voor het familieportret. Het Ma’nene-festival kan weken duren en is voor veel eilandbewoners de belangrijkste gebeurtenis in hun leven. Families sparen dan ook vaak hun leven lang om het te kunnen betalen en een zo mooi mogelijke herinnering neer te zetten. Door het levenloze lichaam op te graven, krijgt de familie extra tijd met de overleden dierbare en kunnen ze het lichaam oplappen en de kist voorzien van nieuwe tierelantijntjes. Daarna verdwijnen de overledenen weer voor drie jaar onder de grond, ingerold in verschillende doeken om de lichamen zo goed mogelijk te bewaren.

