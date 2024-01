Lust, liefde, Latex op Wasteland

Wasteland is een verkleedpartij voor volwassenen die uitkomen voor hun diepste verlangens. Ze kunnen er doen en laten wat ze willen, er is geen plek voor schaamte. Thom Mandos hees zichzelf met hulp van een beetje glijmiddel in een latex pakje, en keek zijn ogen uit. ‘Dit voelt niet eens zo slecht.’

Ergens in het holst van de nacht besluit ik Yessica op te zoeken, een in Berlijn wonende Limburgse die ik aan het begin van de avond backstage heb ontmoet. Ze komt lief en onschuldig over, maar dat is gauw voorbij als ze me vertelt over haar aanstaande optreden. ‘Ik doe de meest extreme act van de nacht,’ zegt ze lachend. Dit baart me toch enigszins zorgen, aangezien ik de vorige acts op het hoofdpodium al erg heftig vond. ‘Ik kom als schooljuf op, en speel de baas over een aantal mannen.’ Daarna komen volgens haar de verrassingen. ‘Je moet zo maar komen kijken.’ Wanneer het om vier uur tijd is voor Yessica’s act, besluit ik toch maar eens te kijken waar dit lieve meisje toe in staat is. Het begint allemaal vrij rustig met wat spanken. Vervolgens draait de hele act om en wordt bij twee mannen, uit een gaatje waar dit normaal niet zit, filmtape getrokken. Ok, dit is heavy. Wanneer ze bij een van de mannen haar hand laat verdwijnen in datzelfde gat, heb ik al te veel gezien. De act gaat nog een tijdje verder en verandert live op het podium in een gay-gangbang. Qua acts spant dit wel de kroon; de rest van de acts waren een stuk minder shockerend.

Yessica werkt voor haar act uitsluitend met homoseksuelen. ‘Er zijn geen knappe hetero-mannen die zo open-minded zijn om dit soort dingen te doen,’ licht ze haar optreden toe. ‘Daarnaast wil ik vermijden dat er met me geflirt wordt of dat ze verliefd op me raken.’ Tijdens Wasteland is ze alles behalve geil. ‘Ik geef niet zoveel om het feest zelf. Het is voor mij een leuke manier om oude bekenden weer eens te ontmoeten.’ Wat ze op het podium doet, ziet ze niet als werk. ‘Ik zie het als een manier om mijn fantasie op het podium te zetten. Samen met de jongens komen we altijd wel tot iets creatiefs.’

Lees het volledige verhaal via Blendle.