Özcan Akyol: ''Geert Wilders kan je niets kwalijk nemen''

Al jaren bepaalt Wilders de politieke temperatuur van dit land. En dat doet hij goed. De andere partijen handelen puur reactief, nadat ze weer eens het verwijt hebben gekregen dat Nederland verandert en hard op weg is om te islamiseren – door toedoen van de Europese Unie. Als we de PVV moeten geloven, leven we in een deerniswekkend land, dat binnenkort onherstelbaar verwoest zal worden.

Deze boodschap van angst oogst veel bijval. De peilingen wijzen uit dat extreemrechts steeds meer aanhang wint, ook al werd er door hun leider vorige week aan het fundament van onze rechtstaat getornd, door te stellen dat rechters niet onafhankelijk zijn en louter vonnissen uit politieke motieven. Eerder werd al geroepen dat we een nepparlement hebben.

Een politieke fraudeur en rouwdouwer als Geert Wilders kan je niets kwalijk nemen. Hij is weliswaar zwaar getraumatiseerd door alle doodsbedreigingen en daarom uit op wraak, maar zolang hij de wet niet overtreedt, mag hij het land verder polariseren. En dat zijn aanhangers zich op internet als totale mafkezen profileren, waarbij de ethische grenzen steeds verder verschuiven en geweld wordt verheerlijkt, is ook iets wat in een liberale democratie mag bestaan.

